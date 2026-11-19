El sector de la construcción se enfrenta a un gran desafío por la falta de mano de obra, lo que ha motivado la llegada de trabajadores extranjeros.

Albino, un albañil de 42 años originario de Bolivia, es un ejemplo de muchos trabajadores que llegaron a España dispuestos a cubrir ese hueco.

Tras seis años trabajando en la obra, Albino ha llegado a ser oficial primera. Hablando con el empresario Adrián G. Martín en un vídeo, ha explorado la situación del sector, lo que permite comparar directamente las condiciones laborales entre ambos países.

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, no se trata de trabajar menos o peor; la jornada laboral diaria no varía entre Bolivia y España, afirma Albino.

Por lo tanto, el horario es el mismo, de 8 horas de lunes a viernes; sin embargo, la gran diferencia radica en el sueldo que percibe por realizar exactamente el mismo esfuerzo.

Mientras que en Bolivia un albañil raso gana el equivalente a unos 400 euros al mes, en España su sueldo actual ronda los 1.300 euros; una cifra que aumenta conforme se suben escalones y se ganan responsabilidades.

Como oficial de primera, "yo me dedico a la construcción, hacer ladrillo, atarracado, después, todo más o menos, digamos, la gestión de la obra", afirma Albino.

Con todo, este incremento supone ganar más del triple por básicamente el mismo trabajo, de ahí el atractivo que tienen estos puestos de trabajo para quienes conocen las dificultades que se viven en otros países.

Además del sueldo, una de las grandes diferencias que ha notado se encuentra en el salto técnico en los materiales de construcción:

"Las diferencias son los materiales, por ejemplo en Bolivia tenemos solo una clase de yeso y aquí hay muchas clases. El cemento también, solo una clase, aquí hay cemento rápido, cemento normal, mortero… todas esas cosas no tenemos".

Por supuesto, esta diversidad depende exclusivamente "de lo que el promotor se quiera gastar" en la construcción de la vivienda o edificio.

Pese a la diferencia salarial y en el propio trabajo, el sector español se enfrenta a una grave crisis de relevo generacional, que ya ha sido denunciada por expertos como empresarios y arquitectos.

Los jóvenes españoles rechazan este trabajo por las exigencias físicas y prefieren buscar alternativas laborales menos exigentes.

El encargado de la obra, Pascual, afirma que "conozco a mucha gente joven que no les interesa, me dicen 'tengo otros trabajos que gano igual o más y no me agacho ni la mitad'".

Sin embargo, la llegada de mano de obra de fuera no soluciona todos los problemas; debido a la diferencia mencionada por Albino, muchos trabajadores inmigrantes no tienen la formación previa o la cualificación para cubrir los puestos más exigentes, y tienen que empezar desde cero y ganar experiencia para ello.