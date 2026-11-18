Eugenio, ferretero con más de 26 años de experiencia: "Este mini calefactor te soluciona el frío en el baño por solo 18€"

La llegada de las bajas temperaturas a España siempre trae consigo el mismo dilema recurrente en una gran mayoría de los hogares: cómo lograr mantener el calor en las estancias más pequeñas de la casa sin que la temida factura de la luz se dispare a final de mes.

Eugenio Lara, un reconocido ferretero al frente de la Ferretería Lafermu ubicada en la localidad madrileña de Valdemoro, compartió hace tiempo en TikTok un valioso consejo que sigue siendo tan válido y práctico hoy como el primer día que vio la luz en las redes sociales.

En su publicación original, el veterano especialista del bricolaje mostró un dispositivo sumamente compacto y económico capaz de acabar de forma fulminante con los molestos tiritones matutinos por un precio que apenas suponía un esfuerzo para el bolsillo, fijando su coste de venta al público en unos ajustados 18 euros.

El dispositivo en cuestión que protagoniza esta recomendación es un mini calefactor de enchufe fabricado por la marca Habitex.

Dirigiéndose con cercanía a su comunidad de seguidores, el experto ferretero comenzaba su detallada explicación con entusiasmo: "Fijaos qué calefactor chiquitito, compacto para espacios reducidos".

La principal ventaja competitiva de este tipo de aparatos eléctricos radica en su inteligente diseño, concebido específicamente para aquellos lugares del hogar donde simplemente no hay margen físico para instalar radiadores tradicionales.

Tal y como explicaba el profesional, se trata de un modelo pensado "por ejemplo, para cuartos de baño o para casetas pequeñas de obra", o en definitiva, para "cualquier espacio reducido donde tengáis necesidad de calentar y no podéis meter un calentador más potente".

Uno de los mayores temores de los consumidores al adquirir nuevos sistemas de climatización es el consiguiente gasto energético.

Sin embargo, este modelo en particular destaca por su enorme eficiencia dentro de su modesta categoría. Eugenio detallaba para tranquilizar a su audiencia que "es un calentador superchiquitito que consume 700W".

A pesar de este bajo consumo y de su tamaño casi de bolsillo, el pequeño electrodoméstico cuenta con prestaciones propias de equipos muy superiores, incluyendo una práctica pantalla digital.

Sobre esta moderna característica, el experto señalaba que el aparato "se puede programar a más grados o a menos grados para que salte cuando llega la temperatura que le marquemos".

Adicionalmente, el equipo incorpora un temporizador interno que permite su programación continuada durante un máximo de 12 horas, garantizando así un control total sobre el tiempo exacto de funcionamiento y evitando indeseados descuidos.

Otro de los aspectos técnicos que más llamó la atención de los internautas en su momento fue una brillante peculiaridad de diseño, ideada exclusivamente para salvar los obstáculos en los hogares con enchufes mal posicionados.

A menudo, el espacio disponible en los cuartos de baño es tan sumamente limitado que las tomas de corriente se encuentran encajonadas cerca de muebles o lavabos.

Para solucionar este molesto inconveniente, el dispositivo cuenta con un útil mecanismo giratorio en su parte posterior.

"Si apretamos este botón giramos el enchufe", demostraba Eugenio visualmente en las imágenes, explicando con claridad que si el usuario tiene la toma de corriente colocada en vertical en lugar de en horizontal, puede adaptarlo sin problemas para que "el calefactor siga quedando en vertical".