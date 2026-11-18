Los electricistas facturan mucho, pero el sueldo neto es muy inferior El Español

La realidad financiera de los trabajadores por cuenta propia suele estar envuelta en una gruesa capa de mitos y cifras engañosas. Muchas personas escuchan grandes cantidades de facturación bruta y asumen erróneamente que ese dinero va directo al bolsillo del profesional.

Un ejemplo muy claro de esta ilusión óptica se presenta cuando comparamos los ingresos iniciales con el beneficio neto real. Alguien puede presumir de haber ingresado 10.000 euros en un año, pero esa cantidad está muy lejos de ser el salario final.

El proceso comienza siempre con la búsqueda de clientes y la presentación constante de propuestas comerciales para conseguir nuevos trabajos. Daniel Rojas, un electricista con experiencia, cuenta que de un total de sesenta y cinco presupuestos enviados, lograr la aceptación de cuarenta y cinco demuestra una excelente tasa de éxito.

Esos proyectos aprobados pueden generar una facturación total nada desdeñable de 65.000 euros a lo largo del ejercicio económico. Sin embargo, esta cifra es solo un espejismo que pronto comenzará a desvanecerse al chocar contra el muro de los gastos operativos.

El mayor agujero en las finanzas de cualquier profesional técnico suele venir de la partida destinada a la compra de materiales necesarios. En este caso concreto, adquirir los suministros imprescindibles para ejecutar las obras supone un desembolso superior a los 22.700 euros.

Después de los materiales, la movilidad se convierte en otra de las grandes sangrías económicas para quien depende de su vehículo. Mantener una furgoneta operativa exige pagar un seguro anual de 750 euros para poder circular con seguridad. El gasto en gasoil durante un año de desplazamientos continuos entre diferentes obras alcanza fácilmente los 2.400 euros.

Tampoco podemos olvidar que los vehículos industriales sufren un enorme desgaste diario que obliga a visitar el taller con cierta frecuencia. Las reparaciones y el mantenimiento preventivo de la furgoneta añaden otros 1.238 euros a la factura anual de gastos.

Además del vehículo, el profesional necesita un seguro de responsabilidad civil para protegerse ante cualquier accidente que pueda ocurrir durante su jornada. Esta póliza imprescindible supone un coste adicional de 350 euros que debe abonarse para evitar la ruina ante un imprevisto.

Por otro lado, la compleja burocracia estatal exige delegar la gestión del papeleo en profesionales especializados para no cometer errores fiscales. Los honorarios de la gestoría representan 720 euros anuales.

El trabajo manual requiere de maquinaria específica que debe renovarse o ampliarse conforme surgen nuevos retos técnicos en el día a día. Invertir en buenas herramientas de trabajo suma 1.200 euros más a una lista de salidas de capital que parece no tener fin.

Pero la mayor resta desde el bruto para la tesorería del trabajador independiente siempre llega de la mano de las obligaciones con la administración pública. La cuota mensual que hay que pagar al sistema de la seguridad social asciende a un total de 4.750 euros.

Si agrupamos todos estos conceptos indispensables para ejercer la actividad profesional, el montante asciende a más de 34.000 euros. Esto significa que más de la mitad de lo facturado inicialmente desaparece antes de poder considerar un solo céntimo como beneficio propio.

Llegados a este punto, a los 65.000 euros originales hay que restarles los 34.080 euros gastados. El saldo temporal parece dejar un margen atractivo, pero el fisco todavía tiene que reclamar su parte sobre las ganancias obtenidas.

El impuesto sobre la renta de las personas físicas es el último gran obstáculo antes de conocer el verdadero salario del emprendedor. La liquidación de este tributo directo exige apartar nada menos que 6.182,40 euros del capital restante.

Tras superar este laberinto de pagos a proveedores y obligaciones tributarias, finalmente aparece el beneficio limpio que entra en la economía familiar. El profesional descubre que su esfuerzo anual se traduce en 24.700 euros disponibles para sus propios gastos personales y ahorro.

Si dividimos esta cantidad entre los doce meses del año, obtenemos una nómina mensual de aproximadamente 2.070 euros netos. Es un sueldo muy digno y superior al salario mínimo, pero contrasta fuertemente con la espectacular cifra inicial.

Este análisis demuestra la enorme presión mental que soportan quienes trabajan por cuenta propia al ver fluir tanto dinero por sus cuentas. Gestionar grandes sumas exige una disciplina de hierro para no gastar una liquidez que en realidad pertenece a los proveedores y al estado.

Muchos emprendedores novatos caen en la trampa de elevar su nivel de vida basándose en los ingresos brutos durante sus primeros meses. Cuando llegan las regularizaciones de impuestos y las facturas de materiales, la falta de previsión los aboca a una asfixia financiera muy severa.

Incluso hay periodos en los que es imposible generar ingresos por estar dedicando el tiempo a proyectos propios o inversiones personales. Pasar dos meses sin emitir una sola factura mientras se asumen costes fijos es un lujo que requiere tener un buen colchón económico.