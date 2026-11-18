Blanca, arquitecta: "En una vivienda que tiene que durar como mínimo 50 años, poner tecnología que en 3 años está desfasada, no tiene lógica"

La instalación de sistemas inteligentes y soluciones avanzadas en el hogar se ha convertido en algo imprescindible en las casas modernas; sin embargo, algunos expertos dudan de la utilidad y longevidad de esta tecnología.

Es el caso de la arquitecta Blanca Rupérez, que en una entrevista en el canal de Marcos Rupérez Cerqueda ha analizado los problemas que nacen al pensar en las viviendas como dispositivos conectados, defendiendo el valor de los diseños tradicionales.

Para Rupérez, el error fundamental radica en la diferencia entre la vida útil que podemos esperar de un edificio y la obsolescencia tecnológica propia de los sistemas modernos; en sus palabras, "Las casas se tienen que plantear como un objeto pasivo que dura más en el tiempo, y no como un objeto tecnológico".

Si simplemente llenamos la casa de tecnología, podemos encontrarnos con que estas inversiones tan costosas pierdan su utilidad en muy poco tiempo; y no hablamos únicamente de sistemas de domótica, también de instalaciones complejas o sistemas de construcción experimentales.

"En un elemento que es una vivienda, que tiene que durar entre 50 y 100 años, mínimo 50 años, si aplicas tecnología puntera, que en 3 años está totalmente desfasada, no se si para mí eso tiene una lógica".

Más allá de la rápida obsolescencia de los dispositivos electrónicos, existe un claro problema relacionado con el mantenimiento diario y las costumbres de los usuarios.

Y es que muchas de las mejoras tecnológicas, como las relacionadas con la eficiencia energética, requieren de una atención constante de los usuarios que raramente están dispuestos a asumir.

Blanca, arquitecta: "En una vivienda que tiene que durar como mínimo 50 años, poner tecnología que en 3 años está desfasada, no tiene lógica"

Por ejemplo, sobre los sistemas de regeneración de aire de las casas pasivas (también conocidas como Pasivhaus), los filtros requieren una sustitución cada seis meses, dos veces al año.

Pero la arquitecta señala que, en la práctica, "¿Quién cambia el filtro cada seis meses de tu casa? Nadie, ya te lo digo yo", refiriéndose al hecho de que mucha gente simplemente deja pasar esa tarea o se olvida, pensando que va a seguir recibiendo los mismos beneficios.

La razón, según Rupérez, es obvia: depender demasiado de la tecnología nos hace olvidar su verdadero cometido: "Incluso elementos que son positivos para la vivienda, cuando se les mete un uso tecnológico que requiere de entenderlos o acordarse de algo, la gente no lo hace".

Frente a la complejidad de los nuevos hogares de alta tecnología, la arquitecta destaca la vigencia que aún tienen las edificaciones antiguas. La razón por la que las construcciones tradicionales siguen siendo funcionales se debe a que la función básica de la arquitectura y las necesidades de las personas apenas ha variado en los últimos siglos.

"Una edificación es un espacio hecho para que otras personas habiten en él, es un cobijo, y los humanos no hemos cambiado; en 100 años, nos hemos vuelto si quieres más finolis, pero somos lo mismo".