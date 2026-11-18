Adán, técnico: "No merece la pena pagar 100 € de más por una lavadora con clase energética A, no vas a ahorrar"

A la hora de renovar los electrodomésticos del hogar, la etiqueta energética se ha convertido en uno de los principales aspectos a tener en cuenta para los consumidores.

Es lógico, ya que esta etiqueta permite una comparación sencilla en el consumo energético de cualquier aparato, y la preferencia siempre va a ser optar por el modelo con la mejor calificación para ahorrar más en la factura de la luz.

Sin embargo, no deberíamos quedarnos únicamente con la calificación de la etiqueta para tomar esta decisión; de hecho, si hacemos los cálculos, es muy posible que una calificación inferior nos pueda ayudar a ahorrar a largo plazo.

Ese es el punto de vista de Adán, técnico y especialista en electrodomésticos, que en un vídeo corto publicado en YouTube ha desmontado la creencia de que la calificación energética más alta siempre es la compra más inteligente para el usuario.

Adán plantea una situación en la que muchos consumidores nos hemos encontrado: dos modelos de lavadoras diferentes, ambas de la misma marca y extremadamente parecidas en diseño y funcionalidades.

Solo hay dos diferencias entre ambos productos. Por una parte, una tiene una etiqueta energética A y la otra, una clasificación B. El modelo con clase energética A cuesta 100 euros más.

Seguro que muchos de los lectores optarían por el primer modelo; aunque es más caro, a largo plazo el menor consumo eléctrico certificado por la etiqueta energética A va a hacer que recuperemos el dinero e incluso ahorremos a lo largo de los años.

Sin embargo, Adán no está tan convencido. El técnico recomienda hacer las cuentas antes de dejarse llevar por la clase energética más eficiente, y lo bueno es que son cuentas sencillas y la propia etiqueta nos puede ayudar.

Y es que la normativa se ha actualizado recientemente para obligar a los fabricantes a incluir más datos sobre el consumo de las lavadoras, y entre la información adicional se encuentra el consumo exacto con 100 lavados.

En el caso del modelo con clasificación energética B, la etiqueta indica que gasta 51 kW, mientras que el modelo de clase A gasta 44 kW; eso es una diferencia de apenas 7 kW, pero no es hasta que multiplicamos esa cifra por el coste de la luz que realmente nos damos cuenta de lo baja que es.

"Tenemos un ahorro de 70 céntimos", afirma Adán en su caso; es decir, a lo largo de 100 lavados, o un año como explica el técnico, estaremos ahorrando apenas 0,70 euros con el modelo más caro, así que a todas luces no nos merece la pena.

Hay que aclarar que la etiqueta no habla exactamente de un año de uso, sólo de 100 lavados; dependiendo de la cantidad de veces que pongamos la lavadora, la diferencia será menor o mayor.

De la misma manera, estos cálculos también dependen del precio de la electricidad; conforme suben las tarifas de la luz, una lavadora más eficiente será una compra mucho más inteligente.