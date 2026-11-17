Joan, fontanero: "Nos amenazaban con terminar en la obra, ahora por menos de 4.000 € al mes no nos movemos, ahora somos el futuro"

El testimonio del fontanero Joan Pascual refleja el giro que ha tomado la demanda de empleo en España, y la grave falta de relevo generacional como resultado de decisiones pasadas.

En un vídeo que se ha hecho viral en YouTube, Joan comparte un relato que será familiar para muchas personas que crecieron con la presión de mejorar sus notas en la escuela, bajo la 'amenaza' de tener que trabajar en la obra.

Durante décadas, el sector educativo y los padres usaron el trabajo manual como una advertencia para fomentar el estudio; los oficios tradicionales se asociaban con el trabajo precario, poco cualificado y con escaso prestigio.

En el vídeo, Pascual recuerda que el mensaje que recibían los jóvenes buscaba alejarlos de cualquier salida profesional ajena a las aulas: "¿Os acordáis cuando nos decían 'si no estudias vas a acabar en la obra?".

En aquella época, e incluso en la actualidad, el sector de la construcción cargaba con una imagen muy negativa; se percibía como un destino de salarios bajos y sin proyección de futuro.

Incluso los propios profesionales del sector parecían haber adoptado esa imagen a propósito: "Llegaba el jefe y te decía: 'Doy una patada y salen 10 como tú'"; no en vano, en aquella época había una gran disponibilidad de trabajadores.

Lejos de intentar luchar contra ese prejuicio, los propios profesores lo usaban para intentar mejorar la actitud de sus alumnos más difíciles; el propio Joan cuenta la historia de una profesora que usó esa táctica.

"'Desecho social' me llamó la profesora de Naturales cuando se enteró de que quería ser fontanero", afirma Joan.

Tal vez por palabras tan duras como esa, hoy en día España sufre una falta de relevo generacional que ha cambiado por completo las reglas del juego en el sector. La ausencia de nuevos trabajadores cualificados los ha convertido en un recurso escaso, y muy demandado.

"¿Dónde están ahora?" reclama Joan. "Busca un fontanero, un electricista, un carpintero, un conductor. No los hay, y los que hay, tienen la agenda llena y te cobran caro".

Irónicamente, ahora hay gente que se ha dado cuenta de que estos oficios tradicionales están muy demandados y quieren subirse al carro; pero Joan advierte que no es tan fácil: "Para llegar aquí han pasado 18 años estudiando, trabajando y aprendiendo" afirma sobre su propia trayectoria.

"Ahora resulta que somos el futuro, ahora todos quieren ser como yo, todos quieren ser como tú", concluye.

Es un punto de vista compartido por otros profesionales del sector, que se han encontrado con la capacidad de poder elegir para quién trabajan y cuánto quieren cobrar, muchos negando la posibilidad de volver a trabajar como asalariado. Es el caso de José Navarro, fontanero autónomo que llegó a afirmar que "si me ofrecieran un trabajo asalariado de 4.000 € al mes, no lo aceptaría".