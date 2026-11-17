En un mercado laboral castigado por la incertidumbre y donde con frecuencia se debate sobre el desempleo juvenil y las dificultades de inserción profesional, el sector de las instalaciones eléctricas y las reformas vive una paradoja cotidiana: los pequeños empresarios y autónomos necesitan incorporar personal a sus plantillas.

Sin embargo, encontrar trabajadores comprometidos se ha convertido en una labor titánica. La dificultad ya no reside únicamente en hallar a especialistas altamente formados en normativas o esquemas complejos, sino en algo mucho más elemental y cada vez más escaso: la actitud y la disposición para trabajar.

Así lo relatan los profesionales del sector. Frente a las ofertas laborales que exigen titulaciones específicas o años de trayectoria previa, la realidad del taller impone otra prioridad radicalmente distinta. Tal como explica Iago, electricista autónomo al frente de su propia empresa: «Yo ahora mismo busco lo más difícil de encontrar, que es ganas de trabajar. Con que tengas ganas de trabajar y actitud me vale».

Esta búsqueda incansable de compromiso ha llevado a romper viejos prejuicios sobre la edad en el mercado laboral. En una industria donde a menudo se prioriza la juventud por la exigencia física del trabajo a pie de obra, la experiencia reciente demostrada por estos profesionales demuestra que las ganas de aprender y aportar no figuran en la fecha del documento de identidad.

"La última persona que hemos contratado en la empresa tiene 62 años y una ganas de trabajar que nos tumba a todos", señala Iago al ser preguntado por los perfiles que busca para su equipo. Para el empresario, la barrera generacional pasa a un segundo plano cuando la ética de trabajo es incuestionable: "No me importa la edad, no me importa lo que sepa... Lo que quieres hoy en día es alguien que quiera trabajar, que quiera aprender y poco más".

En una profesión donde la teoría es importante pero la destreza práctica se moldea a diario en la obra, contar con personas dispuestas a arrimar el hombro marca la diferencia entre sacar adelante un proyecto o sucumbir a la parálisis.

El contrapunto a esta historia de éxito sénior lo representan las frustrantes experiencias en los procesos de selección cotidianos. El problema del desinterés se manifiesta con nitidez en anécdotas que reflejan un distanciamiento insólito entre la necesidad teórica de empleo y el comportamiento real ante una oportunidad laboral.

El propio electricista rememora una jornada perdida tras organizar varias entrevistas para incorporar peones a su empresa: "Estuve buscando peones y me escribieron dos chavales jóvenes. Perdí el día; quedé con ellos a las 8:30 en la oficina para entrevistar a uno y a las 9:00 al otro... No apareció ninguno de los dos".

Lejos de tratarse de un simple imprevisto justificable, el desencuentro continuó con horas de silencio: "Llamándoles y por WhatsApp, no contestaban. A las 10:30 o 11:00 me contestó el primero y me dijo que no había podido ir, que cuándo le entrevistaba otro día. Dije: "Nunca". Y me dijo: "Tío, tío, no te pongas así"".

La respuesta dejó perplejo al empresario, evidenciando una desconexión total con la responsabilidad profesional mínima que exige cualquier empleo. "Si tu primera imagen hacia mí es que quedas conmigo a las 8:30 de la mañana y me contestas a las 10:30 porque has salido de fiesta o por lo que sea, ¿qué quieres?", reflexiona con impotencia.

Pese a lo llamativo del episodio, los profesionales evitan caer en descalificaciones colectivas o simplificaciones sobre las nuevas generaciones. En el mismo diálogo se subraya que no se trata de una crítica generalizada hacia toda la juventud, sino de una llamada de atención sobre la falta de cultura del esfuerzo en determinados perfiles: "No vamos a generalizar ni mucho menos; hay chavales que son encantadores y con unas ganas brutales de currar. Tengo compañeros con chavales trabajando que son maravillosos, incluso sin formación ninguna, y tienen unas ganas de aprender brutales".

De hecho, en el sector se valora cada vez más la llegada de trabajadores reconvertidos desde otros ámbitos duros como la hostelería o la cocina, donde la disciplina de horarios y la presión moldean a profesionales con una capacidad de trabajo envidiable.

La conclusión que se extrae de la experiencia a pie de obra es clara: en los oficios técnicos, la técnica se enseña y los reglamentos se estudian, pero el entusiasmo y la formalidad deben venir de casa. En un momento de profunda transformación para los trabajadores por cuenta propia, las empresas del sector prefieren formar desde cero a quien demuestra ilusión —tenga 20 o 62 años— antes que lidiar con la apatía de quien ni siquiera acude a la cita que solicitó.