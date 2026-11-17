El sector del ladrillo se enfrenta a una crisis de relevo generacional sin precedentes en nuestro país. Los jóvenes prefieren orientar su futuro hacia empleos digitales antes que subirse a un andamio de lunes a viernes.

Esta falta de mano de obra ha provocado que los salarios de los profesionales cualificados aumenten considerablemente. Un buen oficial de primera puede llegar a cobrar a final de mes más que muchos graduados universitarios.

Sin embargo, el esfuerzo físico que requiere este trabajo pasa una factura muy alta con el paso del tiempo. Las lesiones de espalda y el desgaste articular son quejas constantes entre los veteranos del sector.

Esto hace que muchos clientes piensen que una intervención de un albañil va a ser más barato de lo que finalmente acaba resultando. Aunque en ocasiones veamos en Internet tarifas de 30 o 40 € por hora en algunos portales la realidad es que el coste final puede ser mucho mayor por diferentes motivos.

Muchas veces no se tienen en cuenta costes como los pluses de peligrosidad y las dietas que complementan el salario base fijado por el convenio provincial.

Por otro lado, no es lo mismo necesitar la asistencia de un oficial albañil o que este venga con un peón, ya que los costes pueden subir considerablemente. También es importante considerar el desplazamiento, sobre todo, si estamos en una zona muy alejada de donde trabaja el profesional.

También hay que tener en cuenta si el profesional va a cobrar un mínimo de horas, ya que aunque se especifique el precio por hora, quizás haya algunos que cobren un mínimo de dos horas por lo que el coste nunca será el que hemos visto en primera instancia.

Operarios en una obra istock

Por último, hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces los precios se indican sin IVA e impuestos, por lo que hay que sumar un sobrecoste considerable a la factura final.

Además, como las empresas constructoras buscan desesperadamente personal para poder terminar los importantes proyectos que tienen ahora mismo en marcha, en muchas provincias resulta prácticamente imposible encontrar a personas dispuestas a aprender el noble oficio desde cero como aprendices, lo que incrementa los precios.