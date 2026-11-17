Carlos, constructor: "Una casa contenedor te cuesta un 40% menos que una normal, de media entre 20.000 y 60.000 euros"

Las casas construidas en base a contenedores han pasado de ser una mera curiosidad a una opción a tener en cuenta para quienes buscan una vivienda barata en España, sin muchas de las dificultades que tienen las casas tradicionales.

El empresario y constructor Carlos Sanchís, de la compañía valenciana Dos Días Container, ha explicado en una entrevista con el emprendedor Adrián G. Martín la realidad detrás de este modelo de construcción, desde los módulos más básicos hasta las residencias de lujo (por increíble que parezca).

El punto de partida para acceder a una de estas casas contenedor es sorprendentemente bajo si se compara con el mercado inmobiliario actual. Según explica Sanchís, la opción de acceso más barata, con un espacio de 15 metros cuadrados parte de los 11.000 euros.

"El modelo más económico sería el modelo diáfano de 15 m², que no tiene ni cocina ni baño, y que sería un modelo de oficina que puede salir entre 11.000 y 12.000 euros" aunque aclara que existen versiones pensadas para vivir.

Sin embargo, estos contenedores pequeños realmente no se comercializan como viviendas, ya que no alcanzan las dimensiones mínimas exigidas por la normativa para ser consideradas un hogar; pese a eso, existe una versión con cocina y baño.

Para encontrar una residencia que realmente esté lista para entrar a vivir, el presupuesto habitual para sus clientes se mueve en una horquilla de "entre 20.000 y 60.000 euros el promedio" para modelos estándar que oscilan entre los 30 y los 60 metros cuadrados.

La base de todas estas viviendas son contenedores marítimos que ya no son usados por las compañías de transporte y logística; habitualmente se adquieren directamente en el puerto, pero no pueden ser usados tal cual.

Y es que el contenedor actúa únicamente como un 'esqueleto metálico' de la vivienda, sobre el cual se aplica el aislamiento térmico y acústico necesario para la climatología de la zona en la que se vaya a instalar, para cumplir con el Código Técnico de la Edificación.

Con todo, Sanchís destaca que "a nivel de materiales es totalmente lo mismo que una construcción tradicional, trae hierro, materiales como pladur, pavimentos cerámicos laminados… al final, es un poco personalizable a lo que el cliente quiere".

Carlos, constructor con 15 años de experiencia: "Una casa contenedor te cuesta un 40% que una normal, de media entre 20.000 y 60.000 euros"

La mayor parte del proceso de adaptación, entre un 80 y un 90%, se ejecuta directamente en fábrica en plazos que van de los dos a los seis meses, dejando unas tres semanas de montaje aproximadamente una vez instalado el contenedor en el terreno.

Por supuesto, el propio terreno es uno de los costes que debemos tener en cuenta a la hora de comprar una casa contenedor, pero no es el único. A la factura del fabricante hay que sumarle los honorarios técnicos del arquitecto y las obras de adecuación de la parcela.

El constructor explica que "trabajamos a un 10% del valor de vivienda, o sea, que si te compras una casa de 50.000 euros, el arquitecto son 5.000 euros"; a esto se le añade la cimentación en la que se apoyará el contenedor, el vallado perimetral y las acometidas de agua, luz y desagüe.

Este paquete "estaría entre una franja de 20.000 euros y 35.000 euros", en función de si el terreno es llano o presenta desniveles. También hay que sumar el traslado de los contenedores y las grúas para cargarlos y descargarlos; una suma de 2.000 euros para una vivienda de 90 metros cuadrados desde Valencia a Barcelona.

Aunque esta sea una opción de bajo coste, eso no significa que no haya alternativas más 'premium'. El sistema permite unir varios módulos de 40 pies y levantar estructuras de varias alturas con amplios ventanales y acabados superiores.

Sanchís apunta que "lo más caro que podrías hacer sería una vivienda de dos plantas con calidades fuertes [...] te puedes ir a presupuestos de 180.000 a 200.000 euros".

Sin embargo, aclara que eso sigue siendo mucho más barato que comprar una casa similar: "es mucho más rentable construir, un 40% menos que una vivienda tradicional".