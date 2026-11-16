Un fontanero puede ganar mucho dinero si es autónomo, no si trabaja por cuenta ajena Unsplash

Pedro, fontanero: “es el momento para ganar dinero en esta profesión, pero como autónomo, no como asalariado”

El sector de la fontanería en España atraviesa una paradoja sin precedentes. Mientras la demanda de reparaciones e instalaciones se encuentra desbordada y la acusada falta de relevo generacional amenaza con dejar sin profesionales al mercado, la brecha entre trabajar por cuenta ajena y emprender por cuenta propia nunca ha sido tan drástica.

Durante la emisión del podcast Sector Oficios, el presentador Borja sintetiza esta coyuntura con una contundente máxima: "Es el momento para ganar dinero, pero como autónomo, no como asalariado".

Esta afirmación no responde a una intuición abstracta, sino a la realidad operativa y financiera que describen los propios profesionales del gremio.

La combinación de convenios laborales encorsetados, elevados costes de estructura empresarial y una demanda insaciable en la reparación de averías ha convertido la fontanería en un terreno altamente rentable para el profesional independiente, al tiempo que mantiene limitados los ingresos de quienes trabajan bajo una nómina convencional.

Para comprender por qué la bonanza actual del sector no se traslada a los sueldos de los trabajadores asalariados, es necesario examinar las restricciones del modelo por cuenta ajena.

Como se analiza en la mesa de debate del programa, los convenios colectivos fijan tablas salariales muy delimitadas. Aunque una empresa empleadora desee recompensar a sus oficiales, debe asumir costes de contratación, cargas sociales, amortización de flota y licencias que reducen sensiblemente el margen neto por empleado.

En contraposición, el modelo del autónomo y de la pequeña sociedad de servicios permite capturar de forma directa el valor generado en cada intervención. La eliminación de intermediarios entre la compañía aseguradora o el cliente final y el técnico que ejecuta la obra transforma radicalmente la ecuación económica del profesional.

Factor Operativo y Financiero Modelo Asalariado (Cuenta Ajena) Modelo Autónomo / Empresa Propia (SL) Límite de Ingresos Fijado por el convenio colectivo de la construcción/instalación. Vinculado a la capacidad de trabajo y volumen de servicios facturados. Captura de Valor Porcentaje minoritario tras cubrir costes estructurales del empleador. Directa; retención del margen íntegro tras descontar materiales y tributos. Estructura de Intermediación Depende de subcontratas multiservicios que filtran el ingreso global. Contratación directa con aseguradoras mediante SL (exige fontanería, pintura y albañilería). Riesgo Administrativo Nula responsabilidad en cobros, licencias o contabilidad. Asunción directa de impagos, elaboración de presupuestos y gestión contable.

Como relata el fontanero Pedro durante su trayectoria, la intermediación de terceras empresas multiservicios suponía que la contrata se quedase con más de la mitad de lo facturado a la aseguradora.

Al constituir su propia sociedad limitada para trabajar sin intermediarios —cumpliendo la exigencia de las aseguradoras de prestar servicios integrados de fontanería, albañilería y pintura—, el margen bruto pasó a ingresar directamente en su cuenta de negocio.

Los datos aportados en el podcast respaldan la tesis de que el autoempleo en fontanería ofrece retornos financieros inmediatos. Paloma, una fontanera reciclada tras 46 años y procedente de la industria textil, atestigua que en su segundo mes de trabajo en reparaciones para aseguradoras logró ingresar 4.000 euros netos, aun careciendo de experiencia previa prolongada en el oficio.

La facturación de un autónomo en entornos urbanos como Madrid se sustenta en tarifas medias por servicio que rondan los 250 euros, pudiendo alcanzar los 500 euros en intervenciones breves o de urgencia.

Ganar dinero como fontanero autónomo exige asumir una disciplina operativa que invalida cualquier idea de dinero fácil. El volumen de ingresos está estrictamente acoplado a una intensidad física y administrativa que condiciona la vida personal del profesional.

Como dicen los profesionales en la entrevista, el trabajo de campo no concluye en la vivienda del cliente. La jornada habitual en el sector exige compaginar 10 horas de trabajo físico en obra o reparaciones con 2 horas posteriores frente al ordenador dedicadas a la redacción de presupuestos, facturación y cierre de partes.

Esta exigencia operativa acarrea consecuencias concretas sobre la conciliación y la gestión del negocio, como coordinar agendas de 10 partes diarios con franjas de 2 horas por aviso que implica realizar trayectos de hasta 100 kilómetros al día, acumular años sin vacaciones o confundir la facturación de caja con el beneficio disponible, gastando el dinero de inmediato en herramientas o lujos en lugar de reservar fondos para amortización de maquinaria, proveedores y tributos.

Con una plantilla donde los oficiales consolidados rondan los 50 años y sienten el desgaste físico del oficio, la escasez de profesionales cualificados garantiza que la demanda continúe superando a la oferta. La conclusión del debate es nítida: la fontanería representa una de las vías más sólidas de prosperidad económica actual, pero el vehículo para capturar ese valor no es el contrato por cuenta ajena, sino la asunción del riesgo y la gestión directa como autónomo.