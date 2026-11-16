Juan Goñi, arquitecto: "El coste de la mano de obra en la construcción en España ha subido un 50% en 5 años"

El arquitecto Juan Goñi ha hablado recientemente sobre uno de los temas más comentados dentro del sector inmobiliario actual.

La escasez de mano de obra especializada ha provocado un cambio drástico en las tarifas que manejan los profesionales de este exigente ámbito laboral. Muchos jóvenes evitan entrar en la profesión porque desconocen las condiciones salariales actuales que pueden llegar a ser muy atractivas en ciertas especialidades.

El mercado español se ha convertido en un escenario altamente competitivo donde encontrar a un buen profesional de la construcción resulta casi una misión imposible. Esta gran demanda insatisfecha permite a los trabajadores con experiencia establecer unos honorarios muy superiores a los que se registraban hace tan solo una década.

Goñi explica que el presupuesto final de una reforma depende en gran medida del sueldo que exigen los operarios encargados de ejecutar los trabajos diarios. Los clientes suelen sorprenderse al descubrir que la partida destinada a la mano de obra representa el porcentaje más alto de la factura total.

Un oficial de primera no acepta cualquier tipo de proyecto si la compensación económica no se ajusta a las expectativas actuales del mercado. Las jornadas de trabajo son largas y requieren un esfuerzo físico considerable que debe ser remunerado de manera justa para garantizar unos resultados óptimos.

La falta de relevo generacional es otro de los graves problemas que asolan a un sector fundamental para el crecimiento económico de la región. Los expertos calculan que en España faltan cientos de miles de trabajadores para poder cubrir la ingente cantidad de proyectos urbanísticos que están paralizados.

Algunos contratistas aseguran que resulta mucho más rentable trabajar de forma independiente que estar asalariado bajo las órdenes de una gran empresa del sector. Esta independencia permite a los albañiles gestionar sus propios tiempos y seleccionar únicamente aquellas reformas que les garantizan un buen margen de beneficio económico.

El arquitecto explica que, en general, la mano de obra en la construcción en España ha subido casi un 50% en cinco años. Esto es así en parte por la subida de los salarios y en parte por el aumento de los impuestos y gastos asociados.

Como ejemplo, da el de un electricista autónomo, que puede ganar unos 3.000 euros al mes. Es una cifra que concuerda con lo que hemos visto a profesionales de ese sector explicar en redes sociales.

Los soldadores también cobran bien, aunque sean como asalariados, con un bruto de más de 35.000 euros al año, lo que en neto se queda muy por encima de los 2.000 euros al mes. Y si hablamos de acciones de urgencia el precio sube. Un fontanero de urgencia puede cobrar más de 100 euros la hora.

Incluso en profesiones socialmente más estigmatizadas, como la albañilería, el técnico indica que se cobra 120 euros la jornada como mínimo.

Y el último ejemplo es el resumen perfecto. La falta de gruistas es tal que no es que cobren mucho, es que es difícil encontrarlos, directamente. Y con experiencia sus sueldos se van por encima de los 35.000 euros brutos anuales.