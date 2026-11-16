El enconfrado es una de las partes más críticas de la obra, y sus responsables cobran más por ello.jpg El Español

José Manuel, encofrador: “No quieras empezar por 2.000 euros, pero yo no me muevo por menos de 2.500 euros al mes”

El sector de la construcción en España atraviesa un momento de gran interés económico debido a la evidente falta de mano de obra cualificada. Esta situación ha provocado que los salarios de ciertos oficios experimenten un notable incremento para retener el talento joven en las obras.

José Manuel es un encofrador de 23 años que ha decidido compartir su experiencia laboral a través de las redes sociales. Sus recientes declaraciones han generado un intenso debate sobre las retribuciones actuales en el ámbito de la albañilería.

Durante la entrevista, este joven oficial de primera rompe varios mitos sobre la precariedad económica que históricamente se asociaba a la construcción. Su testimonio ofrece una visión muy clara sobre lo que realmente cobra un especialista del encofrado hoy en día.

El profesional deja claro que las aspiraciones salariales deben estar siempre ligadas a la experiencia acumulada a pie de obra. Según su criterio personal, un trabajador que ostente la categoría de oficial de primera no debería percibir un sueldo inferior a los 2.000 euros mensuales.

Sin embargo, él mismo eleva considerablemente esta cifra cuando se trata de valorar su propio esfuerzo y dedicación diaria. Afirma con total rotundidad que actualmente no está dispuesto a moverse de su casa por menos de 2.500 euros.

Esta cantidad mensual puede sorprender a muchos titulados universitarios que apenas logran alcanzar el salario mínimo en sus empleos. No obstante, el mercado laboral dicta sus propias normas cuando existe una escasez real de perfiles técnicos capaces de levantar una estructura.

Para entender estas cifras tan llamativas, resulta fundamental conocer los duros comienzos que tuvo este trabajador en su etapa inicial. José Manuel recuerda sin tapujos que sus primeras jornadas laborales en el andamio se pagaban a unos humildes 30 euros al día.

En aquel entonces, él aceptaba esa modesta cantidad económica porque su principal objetivo consistía en aprender el oficio desde lo más básico. Aquella etapa de aprendizaje continuo resultó vital para poder adquirir los conocimientos prácticos que ahora le permiten exigir mejores condiciones financieras.

El joven advierte a las nuevas generaciones que resulta completamente imposible empezar en este mundo exigiendo sueldos desorbitados sin saber trabajar. Señala que nadie puede pretender ganar 2.000 euros siendo un simple peón que acaba de llegar a la obra sin ninguna habilidad previa.

La progresión económica en la albañilería requiere necesariamente años de sacrificio, madrugones y un esfuerzo físico considerable bajo condiciones climáticas adversas. A medida que un peón va dominando las herramientas y los materiales, su cotización en el mercado laboral se dispara exponencialmente.

El trabajo de encofrador exige una precisión y una destreza técnica que no cualquier persona está dispuesta a dominar. Fabricar los moldes que posteriormente albergarán el hormigón armado constituye una de las tareas más críticas en la cimentación de cualquier edificio.

Las empresas constructoras valoran enormemente a los operarios que saben interpretar planos y montar estas complejas estructuras sin cometer errores de cálculo. Por este motivo, los verdaderos profesionales del encofrado pueden permitirse el lujo de negociar sus salarios desde una posición de indudable ventaja.

Aunque los convenios colectivos establecen sueldos base que oscilan entre los 22.000 y los 32.000 euros brutos anuales dependiendo de la provincia, la realidad supera estos baremos. Los complementos por dietas, las horas extraordinarias y los pluses de productividad terminan inflando notablemente la nómina a final de mes.

Con todo, las críticas no se han hecho esperar, y muchos dudan de que esas cifras sean reales. En sus propias redes sociales ha explicado que no todo es tan bonito, que él ha tenido que irse de su ciudad a las Islas Baleares, donde el coste de la vida es mucho mayor que en la península, motivo por el cual los trabajadores especializados cobran más.