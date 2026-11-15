Miguel Gómez, experto en cocinas: "No te hace falta una freidora de aire si ya tienes un horno multifunción"
El diseñador Miguel Gómez critica el uso de la freidora de aire por afear la cocina y aboga por usar hornos multifunción.
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Las freidoras de aire, o airfryers, se han convertido en uno de los aparatos imprescindibles en cualquier cocina por su versatilidad y ahorro energético frente a un horno; sin embargo, eso no significa que no tengan sus detractores.
Una de las mayores voces contra las freidoras de aire es la de Miguel Gómez, experto en diseño de cocinas del estudio For+ Cocina, que ha compartido su opinión crítica en un vídeo de YouTube.
"Realmente es que lo odio muy profundamente", afirma de manera categórica, aunque sus críticas no tienen tanto que ver con el aparato en sí, sino en que ya existe una solución que hace lo mismo y ocupa menos espacio en la cocina.
En concreto, el principal problema de Gómez con estos aparatos radica en el impacto visual que tienen en la encimera de la cocina; en su opinión, estos dispositivos rompen el diseño ideado por gente como él.
Además de afear el espacio, el experto cree que obligan al usuario a realizar tareas constantes de mantenimiento, "tienes que estar desplazándolo y poniéndolo y dejándolo así", además de asegurarse de limpiarlos con cada uso.
En opinión de Gómez, ese espacio libre en la cocina debería ser reservado para elementos de uso diario más útiles: "ponte una cafetera, ponte una tostadora, ponte lo que te dé la gana, menos estos aparatitos por ahí en medio".
Pero sobre todo, el principal motivo por el que considera que las freidoras de aire no tienen sentido en una cocina moderna es porque ya existen alternativas capaces de hacer lo mismo, e incluso mejor.
Al fin y al cabo, desde un punto de vista técnico, una freidora de aire es muy básica, funcionando por convección de aire y circulando el aire caliente alrededor de los alimentos para cocinarlos rápidamente y con un menor consumo.
"No quiero decir con esto que no me guste la cuestión del airfryer", afirma Gómez, poniendo el ejemplo de un nuevo modelo de horno multifunción de la marca Asko que también puede cumplir el mismo cometido.
En este caso concreto, el horno incorpora una bandeja perforada y tiene una función de airfryer, que hace que el aire caliente circule alrededor de los alimentos, igual que un dispositivo dedicado.
Además de esta función, hay un modelo más grande que destaca por ofrecer 5 sistemas de cocción diferentes en un mismo horno, como cocina a vapor, microondas, horno, horno combinado con vapor, y airfryer.
Desde la interfaz táctil también se puede acceder a tareas concretas como una función para descongelar, precalentamiento, conservación de no alimentos, calentador de platos, o incluso una función de piedras calientes.
De esta manera, es posible tener la encimera despejada, ya que todas las funciones que podamos necesitar y todas las combinaciones posibles para crear todo tipo de platos están disponibles.