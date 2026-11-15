Marcelo, arquitecto con 35 años de experiencia: "Un baño sin ventanas puede ventilar mejor que con ventana"

Uno de los grandes problemas de los baños modernos es que muchos están en una zona interior y por lo tanto, no es posible instalar una ventana que ayude a la ventilación interior, con el peligro de que se forme humedad con el uso.

Sin embargo, el arquitecto Marcelo Seia ha explicado en un vídeo de YouTube que realmente no nos hace falta una ventana para ventilar el baño, y que de hecho, "un baño sin ventanas puede ventilar incluso mejor que uno que sí tiene ventana".

El error en el que podemos caer es pensar que basta con encender el extractor para garantizar la ventilación necesaria; sin embargo, si este aparato saca aire pero no hay una entrada de aire nuevo, se genera vacío y pierde eficacia.

Para resolver este problema, es posible que tengamos que realizar algunas modificaciones sencillas para asegurarnos de que se produce un flujo de aire que mueva todo el volumen posible.

Seia explica que el primer punto crítico se encuentra en el flujo de entrada; si el extractor aspira el aire de la estancia hacia fuera, el aire limpio debe encontrar un punto fácil de acceso.

Esto se puede comprobar fácilmente con un simple truco, encendiendo el extractor con la puerta entornada, y veremos que "mágicamente se abre" por la corriente de aire generada.

Sin embargo, eso también puede ser un síntoma de que en nuestro baño no entra la suficiente cantidad de aire para que el extractor funcione a su máximo nivel, y eso es muy malo.

"Si al aire le cuesta entrar, al extractor también le cuesta sacarlo, porque puede seguir funcionando y haciendo ruido, pero sacar mucho menos aire del que podría".

Marcelo, arquitecto con 35 años de experiencia: "Un baño sin ventanas puede ventilar mejor que con ventana"

Un truco compartido por Seia consiste en dejar una separación que permita la entrada de aire: "Yo trataría de que debajo de la puerta quede una separación libre de un par de centímetros más o menos".

En caso de que la puerta encaje de forma muy ajustada, podemos integrar una rejilla de ventilación en la parte inferior; el objetivo es ofrecer un punto para que el aire pueda pasar de manera fluida.

La posición del extractor también puede marcar la diferencia; colocarlo cerca de la puerta es un fallo recurrente en las instalaciones actuales que puede afectar a la renovación del aire.

Eso es porque el aire va a entrar por debajo de la puerta, y salir de inmediato por la salida del extractor, por lo que a efectos prácticos, el aire del resto de la estancia no se renueva.

Por eso, Seia recomienda "Tratar de alejar el extractor de donde entra el aire, y acercarlo a donde se genera más vapor; en un baño, normalmente esa zona es la de la ducha".

Lo ideal es forzar al aire que cruce la estancia de extremo a extremo; sin embargo, antes de instalar el extractor en la ducha es importante tener un equipo certificado apto para zonas húmedas y la intervención de un electricista profesional.