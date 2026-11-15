Diego, albañil con más de 15 años de experiencia: "El sueldo medio en España son 1.700 o 1.800 € y me parece ridículo"

El debate sobre la falta de relevo generacional en los oficios manuales suele apuntar a la vocación o al esfuerzo físico, pero la tecnología y, sobre todo, el factor económico sigue marcando la pauta.

Diego Martí, profesional con más de 15 años de experiencia en la obra y popular creador de contenido en redes bajo la firma @Constre_Marti, ha puesto cifras reales sobre la mesa durante su intervención en el podcast Sector Oficios, radiografiando la compleja realidad salarial de la albañilería en nuestro país.

Para Martí, las retribuciones actuales no compensan el desgaste acumulado que exige el oficio: "La media creo que son 1.700 o 1.800 euros y me parece ridículo, pero la realidad es que son los precios que se manejan porque tampoco puedes cobrar más al cliente".

Una disyuntiva que arranca desde el primer peldaño del sector, donde el salario base de convenio fijado en "1.300 y pico" euros resulta insuficiente para atraer a nuevos aprendices, sobre todo cuando compite directamente con puestos en logística donde "los chavales prefieren estar de mozo en una nave fresquitos cobrando lo mismo que en la obra cara al sol".

El profesional valenciano subraya la trampa en la que se encuentran atrapados los autónomos y pequeños constructores al intentar adaptar sus tarifas al coste de vida.

Trasladar la inflación a los presupuestos genera una resistencia frontal por parte de los propietarios: "Si ahora cobras 20 euros la hora y lo subes al año siguiente a 22 dices: 'Ojo, que si el año pasado me cobraste 20, ¿por qué ahora?'".

Esta rigidez fomenta, según advierte, anomalías en las licitaciones privadas donde aparecen presupuestos que son "5.000 o 10.000 euros más baratos", una diferencia abismal que levanta sospechas inmediatas sobre si hay personal sin asegurar o márgenes inviables.

A este equilibrio de precios se suma el riesgo empresarial. Martí recuerda que dar el paso de contratar personal puede convertirse en un arma de doble filo para los autónomos si el empleado no responde, hasta el punto de conocer casos donde "pagas el despido a un empleado y pasas a ganar el doble o el triple trabajando la mitad".

Además de las dificultades laborales, la falta de mano de obra cualificada está provocando demoras significativas en el inicio de los proyectos, afectando tanto a reformas particulares como a la ejecución de promociones.

Una radiografía honesta y sin filtros de un sector que, pese a tener listas de espera de meses para realizar reformas, se enfrenta al reto de dignificar sus nóminas sin expulsar a los clientes del mercado.