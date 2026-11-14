Nacho Gil, soldador: "Era conductor de ambulancias, pero oficios cada vez hay menos y es lo que más se va a pedir"

La falta de profesionales cualificados en el mercado laboral español es evidente, pero eso también puede ser una mina de oro para muchas personas dispuestas a tomar el riesgo de dar un giro a su vida.

Es el caso de Nacho Gil, un joven valenciano que decidió abandonar su carrera en el sector de las emergencias médicas para hacerse soldador, uno de los oficios más abandonados y con un mayor número de vacantes en España.

En una entrevista a Cámara y Acción Podcast, Gil explica los motivos que le llevaron a tomar esa decisión, y su opinión de la situación del mercado laboral actual y por qué los oficios tradicionales están ganando atractivo.

La mayor parte de la vida laboral de Gil estuvo ligada al ámbito sanitario, como técnico de emergencias en ambulancias; aunque contaba con estudios de auxiliar de farmacia, su vocación siempre estuvo orientada a ayudar a los demás.

En sus últimos tres años como sanitario, trabajó en Cataluña con buenas condiciones económicas, turnos de ocho horas de lunes a viernes y fines de semana libres; sin embargo, la distancia con su familia, sus amigos y su ciudad natal terminó pasándole factura.

Por eso, Gil decidió volver a Valencia, donde se encontró con un panorama muy diferente en el sector sanitario. Tras una temporada en paro, decidió que, "aunque me guste mucho, si no me da para vivir, no voy a seguir".

Eso le llevó al sector de la soldadura, que encajaba con su interés previo en la forja y el trabajo con metales. Optó por dos formaciones simultáneas: un curso de soldadura y el programa Talento Joven de la Cámara de Comercio.

Nacho Gil, soldador: "Era conductor de ambulancias, pero oficios cada vez hay menos y es lo que más se va a pedir"

El efecto fue inmediato: tras superar dos entrevistas de trabajo, fue contratado por una empresa de Alcàsser especializada en estructuras de aluminio.

Curiosamente, la motivación inicial no fue ganar más dinero: "yo si voy a entrar en un sector nuevo, no estoy tan interesado en el sueldo, estoy más interesado en lo que viene siendo la experiencia, coger experiencia y aprender".

Es una filosofía que algunos jóvenes ya están adoptando, aunque en muchos casos la presión de continuar con los estudios sigue estando muy presente.

Sin embargo, Gil opina que "Al fin y al cabo es un oficio [...] hoy hay mucho titulado universitario con muchas carreras, pero oficios cada vez hay menos y es lo que más se va a pedir".

La escasez de profesionales cualificados otorga una gran ventaja a la hora de encontrar empleo y mejorar su sueldo con el paso del tiempo; además, la edad no importa tanto si existe iniciativa y ganas de aprender.

"Supongo que podría permitirme negociar [el sueldo]. Soldadores hay pocos, y de aluminio menos, mucho menos"