Héctor Gómez Vadillo, CEO y fundador de LLUM, y una factura de luz. LLUM/Unsplash Omicrono

Héctor, experto energético con más de 10 años de experiencia: "En 20 segundos sabes si estás perdiendo dinero con la luz"

Entender la factura de la luz se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para casi cualquier familia de España.

Entre precios distintos según la hora del día, conceptos técnicos difíciles de descifrar, costes fijos, alquileres de aparatos y varios impuestos, saber si te están cobrando de más resulta casi misión imposible.

Para terminar con este lío, un grupo de emprendedores valencianos ha creado LLUM, un asistente de inteligencia artificial (IA) completamente gratuito que funciona dentro de WhatsApp para revisar cualquier factura.

Su funcionamiento no puede ser más sencillo. No hay que rellenar formularios interminables ni entender de números.

Solamente le mandas una foto de tu factura por el chat de WhatsApp y, en 20 segundos, el sistema la lee y te dice con palabras claras si estás tirando el dinero.

"La mayoría de la población no tiene ni tiempo ni información para analizar una factura de luz y gas. La IA nos permite hacerlo en solo 20 segundos", explica en un comunicado Héctor Gómez Vadillo, CEO y fundador de LLUM.

"Se envía por WhatsApp la foto de la factura, el bot la analiza, te dice si estás pagando de más e incluso es capaz de buscarte una alternativa en el mercado por si quieres realizar un cambio de compañías", añade el experto energético.

La IA LLUM analizando una factura en WhatsApp. LLUM Omicrono

Los datos reales asustan: tras revisar más de 2.200 recibos enviados por la gente, tres de cada cuatro hogares estaban pagando de más. En total, acumulaban más de 203.000 euros pagados de forma innecesaria.

Quienes usan esta herramienta consiguen ahorrarse una media de casi 400 euros al año, y uno de cada cuatro usuarios llega a ahorrarse más de 500 euros anuales.

A diferencia de las páginas web tradicionales de comparación, este bot no te marea con listas infinitas de empresas ni publicidad.

Simplemente rastrea los precios en tiempo real y te muestra directamente la opción más barata para tu caso concreto.

"Es un asesor privado a tiempo completo. Te dice en qué situación estás, te gestiona la nueva contratación si así lo solicitas y te avisa durante cada periodo por si puedes cambiar de contrato y mejorar las condiciones", asegura Gómez.

"Es el asesor personal que cualquiera necesita si no tiene el conocimiento necesario para gestionar correctamente sus facturas", continúa.

Gómez también añade que "si la tarifa está bien también lo dice, pero si hay posibles mejoras las busca en segundos. No te da un listado para que compares, te envía directamente la que mejores condiciones ofrece".

Si ya tienes un buen precio, la aplicación te lo confirma para que te quedes tranquilo. Y si puedes pagar menos, te prepara el cambio de compañía para que solo tengas que firmar si tú quieres.

La herramienta aprovecha los años de experiencia de la empresa Kowiik en la aceleradora valenciana Lanzadera, poniendo al alcance de cualquier móvil una ayuda que antes solo tenían los expertos.