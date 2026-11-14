Aleix, arquitecto: "Si vas a meter toda la electrónica de la casa en el sótano, pon una bomba de achique por si se inunda"

A la hora de reformar una casa, los propietarios se suelen concentrar en aspectos que se ven a diario, como la instalación de nuevos tabiques para crear habitaciones, nuevos electrodomésticos o un rediseño.

Eso significa que los sótanos suelen pasar desapercibidos, y eso es un gran error; si no tomamos las medidas adecuadas, nos podemos encontrar con graves problemas a largo plazo.

Esa ha sido la advertencia que el arquitecto y experto en reformas, Aleix del Campo Castelló, ha dado a Norman, fundador de Enreta Domótica, durante la inspección de su casa que han publicado en sus respectivos canales de YouTube.

En el hogar de Norman, el sótano se ha convertido en el centro tecnológico de la casa; en este espacio es donde se ubicará el rack de servidores para el sistema de domótica que tiene planeado instalar para controlar su hogar inteligente.

"Aquí abajo va el cerebro de la casa: el rack, el NAS, Home Assistant, el SAI, servidores, toda la electrónica de la casa… o sea, que he puesto todo lo importante justo en la planta que se puede inundar", confiesa Norman.

Para Aleix, esta decisión de concentrar toda la electrónica en el sótano trae sus riesgos. La presencia de humedad en la pared y en la cámara de aire ventilada levantó sus primeras sospechas.

¡INSPECCIONAMOS LA CASA DE ENRETA DOMOTICA!

Después de observar las condiciones del sótano, Aleix sugirió una medida preventiva que puede ser clave para el funcionamiento del hogar:

"Todos los bajantes, todos los desagües, van por el techo porque estamos por debajo del nivel de calle, entonces se podría colocar una bomba en la parte baja, como una bomba de achique".

Este dispositivo se enciende únicamente cuando es necesario: "Cuando la bomba detecta agua, pum, pulsa agua hacia arriba y ya está". De esta manera, todos los componentes electrónicos estarían protegidos en caso de inundación.

Norman ha preguntado a los vecinos, que le han asegurado que esa zona no ha sufrido inundaciones, y él ya ha vivido en una casa similar 4 años sin problemas; pero basta con que pase un temporal u ocurra un desastre natural como una DANA para que esta inversión se recupere con creces.

Aleix, arquitecto: "Si vas a meter toda la electrónica de la casa en el sótano, pon una bomba de achique por si se inunda"

Como el jardín conecta con el sótano a través de una pequeña ventana, cabe el riesgo de que el agua entre directamente; de hecho, Norman se había dado cuenta de esta posibilidad, pero su solución era instalar unos sensores de agua.

Para Aleix, eso no es suficiente "Estos sensores de agua están muy bien para que te avisen, pero si tú no estás cerca, no estás por aquí, esto se llena y te lo jode todo".

El problema, por supuesto, es que eso supone tener "un mamotreto", aunque Aleix explica que se puede ocultar detrás de una pared para que no sea evidente.

Por lo pronto, Norman tiene claro que estos componentes electrónicos van a ser instalados con una elevación: "El rack, por supuesto, nada de dejarlo directamente en el suelo, sino que irá levantado unos centímetros".