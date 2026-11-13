Outlook y Teams vuelven a estar operativos después de 25 horas: Microsoft no encuentra pruebas de "actividad maliciosa"

Microsoft afirma que ya aprecia una recuperación continuada de los servicios de Microsoft 365 en buena parte de Europa, Estados Unidos y Asia-Pacífico, aunque ha aclarado que algunos usuarios aún pueden sufrir "problemas de acceso intermitentes o envíos de correos electrónicos retrasados".

La compañía ha adoptado una mitigación contra los problemas de conectividad que han afectado a la mayor parte de sus servicios en línea, y ahora afirma que se centrará en "estabilizar la infraestructura recuperada".

A lo largo de las próximas horas, esto se debería traducir en que los correos pendientes de envío empezarán a llegar a todos los usuarios, y las copias de seguridad de las empresas que usan los servicios de Microsoft se irán completando.

We’re seeing continued recovery progress across affected regions, with broader improvements in North America, sustained improvements across much of Europe, and encouraging recovery signals in Asia Pacific. Some users may still experience intermittent access issues or delayed email delivery as mitigation continues across remaining affected infrastructure. Our focus remains on stabilizing recovered infrastructure, completing mitigation in remaining impacted areas, and reducing delayed email queues and backlogs while we validate service consistency across connection methods. A more comprehensive update can be found at MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/bVoAAh3D2G if the admin center is not available to you. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Con todo, la postura oficial de Microsoft, como aparece en la pantalla de estado de salud de servicio, es que aún permanece una "degradación de servicio" y la compañía ha confirmado que algunos elementos aún pueden tardar en cargar.

Aunque la naturaleza de la interrupción del servicio levantó sospechas en la comunidad, Microsoft asegura que no ha encontrado pruebas de "actividad maliciosa asociada con este incidente", aunque la investigación de las causas aún no ha terminado.

Según la compañía, el problema apareció cuando los servicios de Microsoft 365 que interactúan con el servicio Exchange Online y los servicios de correo electrónico perdieron la conexión.

Como resultado, las partes de estos programas y aplicaciones que dependen de la conexión con Internet para funcionar no pudieron conectarse con los servidores de Microsoft.

Entre los programas afectados se encuentra Outlook, uno de los gestores de correo electrónico más usados en todo el mundo, que desde hace más de un día no ha podido recibir ni enviar nuevos emails.

De la misma manera, Microsoft Teams, el programa de videollamada, teletrabajo y competidor directo de Slack, perdió todas las conexiones. Programas de la suite ofimática Microsoft 365, que incluye Word, Excel y otros programas clásicos, perdieron las funciones relacionadas con la nube.

Microsoft ha prometido publicar un informe completo sobre la causa del problema y los pasos que se dieron para arreglarlo, pero únicamente cuando todos los servicios vuelvan a la normalidad.

Mientras tanto, y una vez descartada la teoría de un ataque hacker, los expertos del sector han elucubrado que puede haberse debido a un cambio en la configuración de Azure, el servicio de alojamiento en la nube de Microsoft, que haya provocado el corte en la conexión.

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