Javier Dasí, ingeniero: "Si hay un apagón de 3 días, puedes usar la IA para que 5 o 7 horas de batería te duren 35 horas"

La amenaza de un nuevo apagón masivo en España aún no se ha eliminado completamente, lo que ha llevado a cada vez más familias a instalar una batería de respaldo en su hogar.

Sin embargo, ni siquiera las mejores baterías son capaces de aguantar varios días seguidos sin recargar; afortunadamente, el ingeniero Javier Dasí afirma que la inteligencia artificial nos puede ayudar en esos casos.

El caso hipotético que presenta Dasí es el de un apagón que dure 3 días consecutivos, y cómo ha usado una IA conectada al inversor solar para extender la autonomía de las baterías.

Esto tiene sentido porque, normalmente, una instalación de baterías se centra en ahorrar dinero en la factura, acumulando energía durante las horas más baratas o las de producción de energía solar, y soltándola en las horas más caras.

Evidentemente, eso no nos va a ayudar en caso de un apagón más largo de lo habitual, pero podemos cambiar la configuración para que "en lugar de tener 5 o 7 horas de autonomía, vas a tener 35 horas de autonomía".

Para lograr esto, la inteligencia artificial analiza factores externos, como la predicción meteorológica para saber si los siguientes días serán soleados o nublados, ajustando la capacidad de carga y calculando el racionamiento si es necesario.

La inteligencia artificial toma cuatro decisiones estratégicas de forma automática en el inversor para maximizar la reserva de energía.

Javier Dasí, ingeniero: "Si hay un apagón de 3 días, puedes usar la IA para que 5 o 7 horas de batería te duren 35 horas"

En primer lugar, desbloquea la reserva de emergencia, reduciendo el límite de descarga de la batería hasta el 12% en vez del habitual 20%; esto se traduce en aproximadamente 2 kWh adicionales de energía usable.

A continuación, ajusta el nivel de protección de apagado del sistema al 10%; este valor es el mínimo seguro recomendado para la química de las baterías de litio ferrofosfato.

La IA también adelanta el rearme del sistema al 20%, para permitir que la batería vuelva a suministrar energía antes de empezar a recibir carga de los paneles solares.

Por último, el sistema cambia el patrón de energía, para que la producción solar priorice la carga de la batería antes que cualquier otro consumo de la vivienda: "En lugar de llenar la batería en cinco o siete horas, la voy a llenar en una o dos horas con apoyo de la red".

La creación de un protocolo de apagón es vital, y especialmente que se pueda realizar sin necesidad de intervención manual con una mezcla de lenguaje natural, notificaciones móviles y avisos por altavoces inteligentes.

El sistema emite un parte detallado del estado de la vivienda y recomienda desconectar equipos de alto consumo, como el aire acondicionado o el termo eléctrico, además de ajustar su comportamiento tras consultar la duración estimada del apagón.

Todo esto se explica de manera transparente al usuario para que pueda tomar sus propias decisiones.

Una vez restablecido el suministro eléctrico, la inteligencia artificial comprueba la estabilidad de la red y desactiva el protocolo de apagón, devolviendo la batería a sus límites estándar de conservación de energía.