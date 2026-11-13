Antonio, albañil autónomo: "Tengo 43 años, me queda hasta los 67; o los jóvenes apuestan por esto ya o el oficio se extingue"

Hoy en día, encontrar a alguien de confianza para reformar un baño, arreglar la cocina o cambiar el suelo de una casa se ha convertido en una auténtica odisea para cualquier familia.

Hay trabajo de sobra, los teléfonos de los albañiles no paran de sonar y las listas de espera duran meses, pero las pequeñas empresas y los autónomos del sector se topan a diario con un problema que no para de crecer: no hay gente con ganas de ponerse a trabajar en la obra.

Uno de los profesionales que vive esta situación en primera persona cada mañana es Antonio Novoa, un albañil con más de dos décadas de experiencia que trabaja por su cuenta haciendo reformas completas.

Antonio ve pasar los años con preocupación al comprobar que apenas entran chavales jóvenes al oficio para aprenderlo bien.

Además, con las normas actuales sobre la edad de jubilación, el futuro que le queda por delante a pie de andamio es todavía muy largo: "Tengo 43 años y todavía me queda hasta los 67, o sea que todavía voy a hacer muchas obras; pero que la juventud apueste por la construcción porque si no se va a acabar".

Para este albañil pacense, el verdadero problema de fondo no es el sueldo ni la falta de trabajo, sino que se ha perdido la costumbre de aprender un oficio manual desde abajo.

Él recuerda perfectamente en el pódcast 'Sector Oficios' cómo fueron sus propios inicios en la construcción a finales de los años noventa: entró como peón con solo 19 años ganando 60.000 pesetas al mes y tuvo que aprender a base de mirar con mucha atención y callar, porque nadie te explicaba nada si tú no ponías verdadero interés.

Con apenas 22 años ya fue padre de familia, así que le tocó espabilar rápido, doblar el lomo y echar horas los fines de semana para aprender bien cada detalle de la profesión y poder trabajar algún día por su propia cuenta.

Frente a la idea de que la obra es un trabajo demasiado duro y poco agradecido, Antonio defiende que la albañilería es un trabajo muy digno que te permite sacar adelante a tu familia con tranquilidad y vivir sin agobios si eres curioso y formal con los clientes: "Son 8 horas al día y no se me hacen largas; si te levantas amargado por la mañana para ir a trabajar, quédate en tu casa".

El aviso de Antonio es claro y directo: los albañiles de toda la vida se van haciendo mayores y cada vez quedan menos oficiales preparados.

Si la juventud no se anima a coger la paleta, reformar una casa no solo será carísimo en el futuro, sino que directamente no habrá nadie para hacerlo.