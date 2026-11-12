Euge, experto en IA: "Dentro de un año probablemente seas como un saco de carne que trabaja para tus agentes"

El efecto de la inteligencia artificial ya se está dejando notar en muchos puestos de trabajo, pero no solo los empleados van a tener que cambiar de filosofía; los empresarios y gestores también tendrán que adaptarse.

En una entrevista conducida por Agustín Media, el emprendedor y experto en tecnología Euge Oller ha analizado el impacto que está teniendo esta tecnología en los negocios, y cómo prevé que va a cambiar su gestión.

Fundar una empresa antes requería de muchos conocimientos y mucho trabajo en solitario; la IA ha cambiado completamente estos requisitos, convirtiéndose en una especie de "socio", según Oller.

"Yo lo que he encontrado es un socio que realmente te puede sacar muchísimo trabajo en todos los aspectos, un socio que cada mes o cada dos semanas se vuelve más listo, más inteligente, tiene mejor gusto y sabe programar".

En concreto, sobre la creación de software, el experto cree que estamos viviendo un periodo de democratización, en el que lanzar un producto digital ya no requiere de grandes inversiones o consultorías externas.

La propia gestión corporativa de la empresa también está experimentando cambios muy rápidos con la llegada de los agentes de IA; sistemas autónomos que van más allá de responder preguntas y ejecutan tareas de forma proactiva sin que el usuario se lo indique de manera expresa.

De esta manera, los agentes pueden monitorizar calendarios, redactar correos, gestionar plataformas de venta y sugerir decisiones estratégicas en base a los datos de la compañía, procesados en tiempo real.

Para las pymes, esta tecnología puede ser un ecualizador frente a las grandes empresas: "Los pequeños y medianos negocios no son buenos gestores ni pretenden serlo [...] Vas a tener sistemas que te van a hacer todo lo que odias y lo van a hacer un nivel muy bueno".

Esto permite gestionar procesos que antes requerían de una plantilla de trabajadores, que ahora se dedican únicamente a supervisar el trabajo realizado por los agentes.

"Mi tesis final es que dentro de un año, probablemente tú seas como un saco de carne que trabaja para tus agentes", afirma el experto sobre este cambio de roles y cómo los trabajadores y empresarios van a operar a partir de ahora.

Euge, experto en IA: "Dentro de un año probablemente seas como un saco de carne que trabaja para tus agentes"

La pregunta es si este nuevo esquema de trabajo va a merecer la pena. "¿Quieres seguir tomando decisiones que nos hacen perder dinero, o quieres que yo te ayude a estructurar el negocio?" es la verdadera pregunta que las empresas se tienen que hacer, según Oller.

Esto ha iniciado un gran debate sobre el impacto que tendrá en el mundo laboral, con muchas tareas técnicas y operativas que ya pueden ser completamente automatizadas; algunas profesiones ya han visto una caída sin precedentes en la demanda.

El valor de lo humano

Sin embargo, Oller sostiene que el valor del trabajador se centrará en aspectos intrínsecamente humanos, como la creatividad, el criterio personal y la empatía.

"En un mundo de disrupción al que vamos, va a haber cosas que yo creo que no van a cambiar, que es la demanda por el humano".

Oller pone el ejemplo de la revolución que vivió el mundo del ajedrez cuando los ordenadores llegaron a un punto en el que podían ganar a los mejores jugadores del mundo.

"Cuando las IAs empezaron a ganar a los ajedrecistas, pensábamos que de repente se acaba el ajedrez, y ahora hay una explosión de humanos jugando como Magnus Carlsen, está el juego más vivo que nunca".