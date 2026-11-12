Edu Saz, arquitecto: "Deberías comprar una vivienda de los 80, cumplen normas térmicas y dan libertad para reforma"

A la hora de comprar una vivienda, la tentación de buscar las construcciones más nuevas es grande; al fin y al cabo, son las que siguen las últimas normativas y han adoptado las nuevas tendencias en el sector.

Sin embargo, el arquitecto Edu Saz cree que no deberíamos descartar las viviendas construidas en la década de los 80 simplemente porque son más viejas; de hecho, nos podrían sorprender.

Y es que esta época marcó el verdadero punto de inflexión, donde la arquitectura española abandona las urgencias del pasado para construir más vivienda rápidamente y se centra en otros aspectos como el confort o incluso la eficiencia térmica y energética.

Como explica Saz, "Si los 70 fueron una década de ruptura, los 80 son la década en que la vivienda española empieza de verdad a normalizarse".

Para comprender el motivo detrás de esta diferencia en apenas una década, hay que recordar que fue en los 80 cuando entraron en vigor una serie de normativas que pretendían mejorar la calidad de las viviendas.

En concreto, la Norma Básica de la Edificación de 1979 cambió por completo los estándares para los constructores, y "entra de lleno la exigencia térmica y el aislamiento deja de ser una rareza", destaca Saz.

Gracias a esta normativa, las fachadas empezaron a integrar soluciones como la doble hoja con cámara de aire, algo que ya es habitual pero que en su día era una novedad revolucionaria.

También se apreció una mejora importante en la carpintería exterior y la protección contra incendios ganó un gran peso en el diseño de los bloques residenciales.

Otro avance notable se encontró en la lucha contra los problemas de humedad que hasta entonces se habían pasado por alto, controlando mejor las condensaciones.

Edu Saz, arquitecto: "Deberías comprar una vivienda de los 80, cumplen normas térmicas y dan libertad para reforma"

También hay que recordar que en esa época, España se encontraba en una transición de movilidad con el aumento de ventas de coches particulares, y tanto las ciudades como las propias casas evolucionaron para adaptarse:

"[...] es la década en la que el coche entra definitivamente en el edificio. El garaje bajo rasante empieza a convertirse en una pieza habitual en muchísimas promociones".

A finales de la década de los 80 incluso "empiezan a aparecer exigencias mínimas de habitabilidad", haciendo de estas viviendas algo más parecido a lo que se está construyendo hoy en día.

Los hogares se volvieron más pequeños en número de integrantes, y las casas empezaron a responder a las nuevas aspiraciones de los ocupantes; un ejemplo claro lo tenemos en la distribución de las habitaciones:

"Todas ellas se organizan de manera que tienen ventilación cruzada y orientan el salón al espacio interior [...] eso le da muchísimo más confort interior a los pisos" algo que no era un verdadero estándar en décadas anteriores.

Pero tal vez lo mejor es que comprar una vivienda de los 80 no nos ata las manos a quedarnos con lo que tenemos; las posibilidades de reforma son mucho más amplias que con viviendas más viejas.

Gracias a la "estructura de pilares y vigas", "da bastante libertad a la hora de poder redistribuir el espacio el día de mañana".