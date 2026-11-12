Daniel Rojas, electricista: "Nos hemos gastado 800 € en aislar este tejado y la temperatura ha bajado de 18 ºC a 9 ºC"

Uno de los aspectos más importantes de cualquier reforma se encuentra en el aislamiento, porque es lo que va a determinar la diferencia entre una vivienda confortable y un radiador gigante en pleno verano.

El electricista y experto en reformas, Daniel Rojas, se ha enfrentado a ese desafío en uno de sus últimos vídeos en el canal Constructip, en el que está en pleno proceso de remodelación de una casa antigua.

El proyecto supone la transformación completa de la vivienda, retirando escombros acumulados durante un siglo en el interior; pero la fachada y el tejado tienen tal vez más importancia en el resultado final.

Para luchar contra las temperaturas extremas en los peores meses del año, Rojas escogió poliuretano extruido, conocido comúnmente como XPS, una de las soluciones más comunes en el sector.

El experto instaló planchas de 8 centímetros de grosor para proteger el interior de la casa contra heladas y altas temperaturas, pero se dio cuenta de que la instalación en sí era la parte más importante.

Y es que la gran duda de cualquier instalación de aislante térmico es dónde instalarlo: por dentro, o por fuera, directamente en la fachada y el tejado.

Como explica Rojas en un vídeo corto, la decisión estuvo clara en cuanto usó una cámara termográfica para medir la temperatura del tejado de día; los resultados muestran una clara diferencia.

En la parte del tejado que aún no había recibido el tratamiento, la temperatura registrada por la cámara alcanzó los 18 ºC; mientras que la parte que ya contaba con el aislamiento por fuera alcanzó una máxima de 8,9 ºC.

En definitiva, son casi 9 ºC de diferencia, que a largo plazo se va a notar en el interior de la casa; porque aunque no lo parezca, la instalación por fuera va a evitar que esa diferencia de calor penetre en la estructura del edificio.

Evitar los puentes térmicos

En palabras de Rojas, "Si esta pared la aíslas por fuera con el mismo corcho, la pared nunca se calentará. Sin embargo, si le ponemos un aislamiento interior, la pared siempre estará caliente y el aislante intentará que el calor o el frío no entren, pero siempre entra un poquito".

Daniel Rojas, electricista: "Nos hemos gastado 800 € en aislar este tejado y la temperatura ha bajado de 18 ºC a 9 ºC"

Si evitamos que la estructura de la casa se caliente o se enfríe en primer lugar, esa diferencia de temperatura nunca va a pasar al interior, especialmente si tenemos cuidado con los puentes térmicos.

Para evitar esto último, Rojas selló los puntos críticos alrededor de la chimenea con masilla de poliuretano MS y espuma de fijación, para sellar las juntas y evitar cualquier filtración. En algunas partes también fue necesario realizar cortes superficiales en las placas XPS para mejorar el agarre del adhesivo.

En total, el coste del material aislante XPS en esta obra ascendió a 800 euros con IVA para una superficie de 70 metros cuadrados; una inversión que a largo plazo va a merecer la pena, porque va a permitir poner los radiadores más bajos en invierno y la climatización más alta en verano, ya que los aparatos no tendrán que luchar contra la temperatura filtrada por la propia estructura del edificio.