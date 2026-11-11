Javier Dasí, ingeniero: "Pasar de los 2 ºC a los 8 ºC en la nevera puede suponer un ahorro de un 42% en la factura de la luz"

La nevera es el único electrodoméstico de nuestro hogar que permanece encendido durante las 24 horas del día, consumiendo energía constantemente.

No es de extrañar, por lo tanto, que la nevera sea el primer objetivo de quienes buscan ahorrar en la factura de la luz, pero mucha gente no sabe exactamente cuánto es posible ahorrar, ni cómo hacerlo.

Al fin y al cabo, lo único que realmente podemos cambiar del funcionamiento de un frigorífico es la temperatura; y cada fabricante permite unos rangos diferentes, aunque suelen situarse entre los 2 y los 8 grados.

Por eso, ajustar la temperatura es la clave para evitar consumos innecesarios. El ingeniero y experto en ahorro energético Javier Dasí ha explicado en unos vídeos lo que tenemos que hacer.

Algo que puede parecer sorprendente es que modificar la temperatura en un solo grado puede suponer una variación de aproximadamente un 7% en el consumo energético de una nevera.

Aunque pueda no parecer mucho, hay que tener en cuenta que es una media y que el ahorro se va a ir acumulando con cada grado de más que subimos.

Si simplemente ponemos el frigorífico a la temperatura mínima de la que es capaz, el compresor va a trabajar con mucha más intensidad, porque tiene que enfriar todo el aire caliente que entra cada vez que abrimos la puerta para sacar o meter un alimento.

Eso significa que la diferencia de 6 grados, aunque nimia para nosotros, es brutal para el compresor y a su vez, eso repercute en el consumo.

En total, si tenemos la nevera a 2 ºC y la subimos a los 8 ºC, vamos a lograr un ahorro de energía que alcanza hasta un 42%, lo que se va a notar en la factura mensual.

Por supuesto, estas cifras pueden variar mucho dependiendo del modelo y de la marca de nuestro frigorífico, pero por lo general, son aplicables a la mayoría.

Para demostrarlo, el propio Dasí hizo un experimento para comprobar cuánto podía ahorrar con su nevera personal simplemente cambiando la temperatura.

Para empezar, tras fijar la temperatura a los 8 ºC, el consumo medio registrado fue de 2 kilovatios hora diarios.

A continuación, el experto redujo la temperatura hasta los 5 ºC, manteniendo la medición durante varias semanas para obtener datos promedios de uso real.

El resultado es que, con el frigorífico a 5 ºC, la media de consumo aumentó hasta los 2 kilovatios hora cada día.

En otras palabras, en este caso real bajar la temperatura a los 5 grados supuso un aumento en el consumo del 5%, aunque como hemos dicho, la cifra que obtengamos nosotros puede no ser exactamente la misma.

Sea como sea, lo recomendable es establecer la temperatura en los 8 grados, ya que es la opción más aconsejable para ahorrar, aunque sea un poco; además, podemos tener la tranquilidad que esto no va a afectar demasiado a la conservación de los alimentos.