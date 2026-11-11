Ángel Díaz, ingeniero: "Un cargador de 140 W no va a cargar tu móvil más rápido que uno de 65 W, no te confundas"

Hoy en día, prácticamente ningún móvil nuevo viene con el cargador en la caja, lo que obliga a los consumidores a buscar alternativas baratas, pero lo suficientemente potentes para aprovechar su dispositivo.

Un error común que suelen cometer los usuarios es comprar el cargador más potente disponible, con la creencia de que, de esa manera, van a recargar la batería más rápidamente y podrán usar el móvil antes.

Sin embargo, el ingeniero especializado en electrónica Ángel Díaz explica en uno de sus últimos vídeos publicados en YouTube que la potencia del cargador probablemente no va a afectar a la velocidad de la recarga.

"Un cargador de 140 W no va a cargar tu móvil más rápido que uno de 65 W, no te confundas [...] Un cargador no es un grifo que abres a tope y da lo que da".

Mucha gente sigue asumiendo que un cargador siempre va a funcionar a la máxima potencia que muestra en la caja; pero en realidad, la potencia de carga también depende del dispositivo que queremos recargar.

"Es tu dispositivo el que le pide la potencia, y el cargador sólo se encarga de servir lo que este le está pidiendo", explica Díaz.

Todos los smartphones tienen un límite de potencia de carga fijado por el fabricante, ya sea por motivos de seguridad para reducir la temperatura producida durante la carga, o por las propias limitaciones de la tecnología de carga usada.

Cuando conectamos un cargador a un móvil, este último comunica la potencia máxima que es capaz de aceptar, y "todo lo que haya por encima no lo vas a ver nunca, por mucho que lo hayas pagado".

Por lo tanto, sólo tiene sentido tener un cargador potente cuando tenemos un dispositivo que la puede aprovechar, como "un portátil muy potente o cuando quieres cargar tres cosas a la vez sin que ninguna se quede con potencia a medias".

La recomendación del experto para la mayoría de la gente es que se compre un cargador de 65 W, porque "lo cubre todo, móvil, tablet, auriculares, una consola portátil, y muchísimos portátiles", y de esa manera, ahorramos dinero.

De hecho, en vez de invertir en un cargador más potente, Díaz recomienda gastar un poco más en el cable, que suele ser un cuello de botella en muchas situaciones.

Los cables de calidad incorporan un pequeño chip interno encargado de negociar el paso de energía con el cargador, y "si no lo lleva, el cargador se queda en modo conservador, y ahí no hay nada que hacer".

De la misma manera, es aconsejable buscar tecnologías como GaN, que reduce el espacio del cargador manteniendo su eficiencia, y protocolos como PD o PPS que ajustan el voltaje de manera dinámica para evitar el sobrecalentamiento.

Otro detalle es que no vamos a notar la máxima velocidad de carga durante todo el proceso: "las baterías se cargan más rápido del 0 al 80%; el último 20% se realiza de forma mucho más lenta para proteger sus celdas internas y evitar que la batería se sobrecaliente para así poder alargar más la vida útil de esta".