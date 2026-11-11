Ángel Blázquez, experto en hogar: "Dejar un radiador de 2.000 W encendido 6 horas al día gasta unos 90 € al mes"

Da la sensación de que el invierno ya está aquí, aunque técnicamente estemos en otoño aún; la bajada de las temperaturas ha pillado por sorpresa a muchas familias españolas, que están buscando maneras de mantener el confort sin subir la factura de la luz.

El experto en hogar y calefacción, Ángel Blázquez, ha analizado en uno de sus últimos vídeos publicados en YouTube las claves esenciales para calentar la vivienda sin arruinarse en el intento.

Sin embargo, antes que nada hay que tener bien claro que uno de los mayores errores que podemos cometer al comparar sistemas de calefacción es pensar que podemos ahorrar comprando un tipo de aparato diferente.

Como explica Blázquez, "Casi todos los aparatos eléctricos convierten el 100% de la electricidad en calor [...] a igual potencia, todos gastan lo mismo por hora"; en otras palabras, un radiador de 1.000 W consume lo mismo que un brasero de 1.000 W.

En un caso concreto, el experto explica que un radiador de 2.000 W encendido 6 horas al día durante 30 días son 360 kWh consumidos, eso equivale a un gasto de 90 euros al mes.

Pero, por supuesto, debemos multiplicar esa cifra por la cantidad de radiadores que tengamos en casa, y en este caso, si tenemos tres radiadores encendidos al mismo tiempo, la factura final solo en calefacción sería de 270 euros mensuales.

La diferencia se encuentra en lo eficiente que es cada aparato para calentar todo el aire de la casa o de la habitación, además de "cuánto tiempo los dejas encendidos y a qué temperatura los estás poniendo".

Por eso, entre la variedad de soluciones disponibles en el mercado, Blázquez señala los radiadores de calor azul como la mejor opción para calentar el hogar, pero únicamente si lo vamos a usar de manera continuada.

El punto fuerte de estos radiadores es la precisión de su termostato, que permite mantener la temperatura justa que prefiramos sin variaciones; de esta manera, siempre vamos a gastar lo mismo.

Blázquez añade que el llamado calor azul "es un calor muy confortable que se pega a las paredes y a los muebles, lo más parecido a la calefacción tradicional [...] con la gran diferencia de que aquí sí que puedes ahorrar".

El secreto está en mantener una temperatura confortable pero que no consuma más de lo debido, y en ese sentido Blázquez tiene una recomendación muy clara:

"Ponlo en torno a unos 20 ºC, la temperatura suficiente para estar cómodo en casa, si el aparato no tiene termostato, usa un temporizador o apágalo cuando salgas de la habitación".

Lo bueno de los modelos más modernos es que cuentan con funciones inteligentes y conectividad WiFi, lo que nos permite programar las horas de uso, apagar la calefacción de manera remota e incluso hacer que se encienda únicamente cuando estamos en la estancia.

Por supuesto, también debemos seguir las recomendaciones típicas: "el mejor consejo que os puedo decir para que todos estos aparatos gasten muchísima menos luz y ahorréis más [...] cierra las puertas de casa, y sobre todo las ventanas antes de encenderlos, no los tapes nunca ni con cortinas ni con ropa ni con muebles".