Yara, 25 años, instaladora de pladur: "Los jóvenes sí quieren aprender, pero las empresas no quieren gente de prácticas"

Los jóvenes no quieren trabajar en el sector de la construcción, pero los profesionales creen que el motivo es algo más complicado que simplemente el bajo sueldo que pueden llegar a tener, especialmente al inicio.

La experiencia de Yara, una joven profesional que con apenas 25 años de edad ya cuenta con más de cinco años de experiencia como oficial de primera, puede ser vital para comprender el punto de vista de los jóvenes.

De hecho, la propia historia de Yara sirve para entender la situación. Tras estudiar durante 2 años un grado medio de obra civil, descubrió el sistema pladur, o de tabiquería seca.

Una marca del sector organizó una jornada para enseñar las herramientas y el trabajo real: "Fui allí y dije: 'Buah, qué gente más maja, cómo mola lo que hacen'. Y ahí dije: 'Ostras, pues al igual lo que me gusta es esto'".

De esta manera, inició sus prácticas en la empresa en la que continúa trabajando actualmente; pero destaca que de los tres alumnos que participaron en las prácticas, sólo dos fueron contratados y al final, sólo quedó ella.

El inicio en la obra supuso asumir retos desde el primer día; su primera tarea consistió en el montaje de una escalera de caracol con placas.

En esa situación, recién llegada y con poca experiencia, el papel de los compañeros de trabajo fue fundamental, "Tengo a mi compañero Marian, que es la persona que más paciencia ha tenido del mundo y que la sigue teniendo", asegura.

Por todo esto, Yara es de la opinión de que la idea de que la juventud rechaza la obra por los bajos sueldos no es correcta; ella cree que las condiciones económicas no son el principal motivo del desinterés.

"No creo que el sueldo sea el problema, porque hay trabajos en los que seguramente estén mucho peor pagados y no seas feliz".

La profesional defiende que existe un deseo real en muchos jóvenes por aprender un oficio de forma práctica; sin embargo, al mismo tiempo existe una brecha entre la formación académica y el trabajo real.

"En el grado medio no tocas nada. Tienes un poquito de taller, pero no tocas obra, no pisas una obra, no sabes lo que es el ambiente".

Por eso, según Yara, el verdadero obstáculo reside en la falta de disposición de las empresas para acoger alumnos en prácticas, evitando invertir el tiempo (y por lo tanto, dinero) necesario para formarlos.

"Me he dado cuenta de algo, y es que [los jóvenes] sí que quieren. Los que no quieren son los demás. No quieren enseñar, no quieren perder tiempo ni dinero en enseñar a la gente joven", sentencia Yara.

La instaladora ha contado historias de empresarios que intentan justificar esta decisión en que los jóvenes no tienen motivación; sin embargo, su propia experiencia personal demuestra lo contrario.

En contraste, Yara ha hecho de tutora de 15 estudiantes en prácticas: "Si a los chavales les das una oportunidad y les das una mano, son los mejores oficiales que vas a tener". "Si tú confías en ellos y dejas que rompan cosas y dejas que te pregunten todo el rato lo mismo, ellos van a estar ahí para ti".