Un ferretero, sobre el frío en casa: "Recomiendo tapar la rendija de la puerta, de paso te protegerás contra algún bichito"

Con la llegada de las bajas temperaturas, preparar el hogar para no perder el confort térmico sin que la factura de la luz se dispare es el objetivo de muchas familias en España.

En este contexto, el experto en ferretería Toño Escrig ha lanzado un mensaje en TikTok: "Prepara tu casa para el frío".

Su propuesta huye de las grandes reformas y se centra en pequeños detalles. Tal y como explica al inicio de su vídeo, la promesa es directa: "Hoy te presento 3 artículos que te harán ahorrar dinero y harán de tu casa un lugar más calentito".

La estrategia principal comienza por aislar el punto por donde más energía perdemos y por donde pueden colarse visitas indeseadas.

El ferretero pone el foco principal en la puerta de entrada a la vivienda, proponiendo una solución muy económica para aislar la parte inferior.

"Burletes para puerta los tenemos de caucho y de PVC, con goma o con pelos", detalla sobre los materiales. La instalación no requiere herramientas.

Según sus palabras, "simplemente retira protector y podrás tapar la rendija por donde entra el frío y de paso te protegerás contra el polvo o algún bichito".

Esta doble función, que aísla de las temperaturas y actúa como barrera contra la suciedad o los insectos, es vital.

Sin embargo, hace una advertencia antes de comprar: "Recuerda medir tu puerta. No todas las puertas tienen el mismo tamaño".

Una vez asegurada la entrada principal, el experto dirige su atención hacia el segundo punto de fuga: los marcos de los cristales.

"Burletes de ventana tenemos con forma de 'e' o con forma de 'p', mide 6 metros, pero si los cortas por la mitad son 3", indica mostrando el producto.

Aunque existen diferentes perfiles, el especialista tiene muy clara su recomendación para lograr un sellado hermético.

"A mí particularmente el que más me gusta es el de forma de 'p'. Pégalo en la ventana y evitarás que se cuele el frío por ahí", añade para garantizar el éxito de la intervención.

El último consejo busca aprovechar al máximo la energía que ya consumimos para que no se escape por los muros de la vivienda.

"Y por último, la plancha reflectora de calor. Simplemente quita el radiador, pégala por detrás y esto hará que refleje calor hacia adelante y no perdamos todo ese calor que va hacia arriba", aconseja sobre este útil accesorio.

El vídeo concluye con una garantía de ahorro que todos buscan en esta época del año: "Con estos 3 artículos ganarás eficiencia energética".