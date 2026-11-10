Hoy en día es posible montar un negocio unipersonal con ayuda de herramientas de IA para crear webs o automatizar tareas, aunque sigue haciendo falta criterio y supervisión.

El auge de los negocios de una sola persona: cómo la IA está cambiando las reglas para emprender

¿Un negocio de una sola persona puede crecer al nivel de una gran empresa? En 2016, Ansh Bhawnani era un estudiante que empezó a subir vídeos a YouTube hablando de ciberseguridad. Una década después, es el creador de Bitten Tech, una plataforma educativa online y un canal de YouTube especializado en ciberseguridad y hacking ético con más de 425.000 suscriptores. Pasó de tener una comunidad online muy pequeña a una página web propia, cursos de formación, herramientas para alumnos y una comunidad en Discord con un asistente de inteligencia artificial que responde las 24 horas del día.

Ojo, no significa que cualquier persona pueda crear un negocio rentable de la noche a la mañana con la IA. Pero sí que es posible crear una web, darle una vuelta al diseño, poner en marcha un asistente y automatizar tareas. Es decir, que la inteligencia artificial puede resolver lo que antes dependía de un equipo mucho más grande e inaccesible para un pequeño emprendedor.

¿Por qué cada vez es más fácil montar un negocio sin empleados?

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En realidad, siempre ha habido pequeños autónomos y emprendedores que han puesto en marcha un negocio unipersonal, sin trabajadores a su cargo. Lo que cambia son las tareas que puede asumir una sola persona con ayuda de la IA. De todas las empresas activas en 2025, el 54,4% no tenían ningún asalariado. Y si sumamos las que tenían entre uno y dos trabajadores, el total asciende al 81,6%, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

No quiere decir necesariamente que sean negocios unipersonales en sentido estricto, porque entran también sociedades sin empleados contratados y empresas que recurren a colaboradores externos. Pero sí que pone en valor que el tejido empresarial español tiene muchas estructuras pequeñas.

Imaginemos a un emprendedor que quería empezar a vender sus productos por internet hace unos años: tenía que diseñar una página web, hacer fotos, redactar las descripciones, montar una tienda online, configurar los métodos de pago, crear su propio sistema para organizar los pedidos… Inasumible para una persona sola.

La irrupción de la IA simplifica muchísimo el proceso (y facilita la vida a los pequeños negocios), pues los profesionales tienen a su disposición herramientas para crear páginas webs, tiendas online y automatizar tareas. Siempre bajo la supervisión del profesional, eso sí, que es quien hace peticiones a la inteligencia artificial, propone cambios y revisa.

De crear una web a vender online: las herramientas que permiten emprender en solitario

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Un negocio unipersonal primero tiene que tener clara su idea de negocio y después convertirla en una opción que los clientes encuentren, utilicen o compren. Y aquí entran las herramientas que permiten crear una web, montar una tienda online o automatizar tareas sin saber de programación.

Crear una web o una aplicación sin conocimientos de programación

Un sitio web es la carta de presentación de cualquier negocio. Un espacio online para explicar qué hace la empresa, sus productos o servicios, facilitar la información de contacto o permitir hacer una reserva, según el tipo de negocio.

Una herramienta para poner en marcha una página web con IA es el AI Builder de Hostinger, que permite crear páginas webs y aplicaciones a partir de instrucciones naturales —describiendo con palabras sencillas el tipo de negocio, qué apartados necesitas, el estilo que quieres para la web—, así como aplicar cambios después con un editor visual. También incluye funciones para añadir bases de datos, cuentas de usuarios y almacenar archivos.

Montar una tienda online sin asumir grandes costes iniciales

Para vender productos o servicios, deberías tener una tienda online que evite desarrollar un sistema de ventas desde cero. Y te sorprenderán las posibilidades de la IA en este sentido. Por ejemplo, las herramientas que existen elaboran descripciones de productos a partir de sus características, sugieren categorías para el catálogo, generan textos sobre la política de devoluciones…

Hostinger también tiene su propio creador de tiendas online con IA para montar la plataforma de ecommerce, gestionar pedidos y pagos desde la misma plataforma. Además, no aplican comisiones propias por las ventas, aunque la pasarela de pago que elijas sí puede tener sus propias comisiones.

Automatizar tareas para no tener que hacerlo absolutamente todo

Una de las partes más interesantes si quieres que la IA te eche una mano en un negocio unipersonal. De hecho, una vez que tengas lo anterior montado, le puedes sacar muchísimo partido a las automatizaciones si creas el sistema que de verdad necesitas.

Es imposible que una sola persona atienda consultas, prepare contenidos, revise los pedidos, analice resultados, busque nuevos clientes… Puedes delegar una parte de esas tareas a un agente de IA, siempre revisando los permisos que concedes y los límites que pones a la tecnología.

Hostinger Agent es un asistente que se encarga de algunas tareas del negocio, como preparar contenidos, hacer auditorías SEO, echarte una mano con la estrategia comercial, se conecta con apps compatibles… Son útiles y ahorran tiempo, aunque solo si hay una revisión constante detrás.

Lo que sigue siendo difícil cuando emprendes por tu cuenta

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¿Tener página web propia, tienda online y automatizaciones garantiza que el negocio vaya a tener éxito? En absoluto. Facilita mucho el arranque, eso sí, pero un negocio necesita tiempo y trabajo más allá de poner en marcha la infraestructura. Y esto es lo más complicado de emprender (y lo que no todo el mundo te cuenta):

Conseguir los primeros clientes

Hay que tener una estrategia para captar clientes, trabajar el posicionamiento en buscadores (SEO), estar en redes sociales, crear contenidos que respondan a las preguntas de los potenciales clientes, analizar qué canales, formatos y estilo de comunicación encaja mejor… Y también puede ser necesario invertir en publicidad, colaborar con otros profesionales o realizar otras acciones comerciales.

La IA automatiza tareas y propone ideas, pero no decide por sí sola cuál es el público de un negocio ni se cuela en la cabeza de un potencial cliente para que automáticamente confíe en la marca.

Encontrar una idea con demanda real

Que hoy sea más sencillo crear una app, una tienda online o una web no significa necesariamente que haya un mercado dispuesto a pagar por ella. Por eso, antes de invertir tiempo, esfuerzo o dinero, hay que realizar un análisis de mercado para valorar si el producto o servicio resuelve un problema concreto, quién podría comprarlo y qué opciones existen.

Aunque la IA nos dé una primera idea de la que tirar, aporta mucho más valor analizar lo que está haciendo la competencia y hablar directamente con posibles clientes para saber cuáles son sus problemas, cómo los resuelven y tantear el terreno.

Gestionar las obligaciones legales, fiscales y la atención al cliente

Un negocio, aunque sea pequeño, tiene que cumplir obligaciones a nivel legal, según su actividad y forma jurídica. En una tienda online, por ejemplo, es imprescindible dejar claras las condiciones de la compra, las formas de pago disponibles, el tiempo de envío, la política de devoluciones…

Y absolutamente todas las empresas, sin excepción, deben cumplir la normativa vigente de protección de datos personales. Por eso, aunque la IA elabore documentación legal o te asesore, es importante contar con el asesoramiento profesional para evitar problemas legales en el futuro.

Evitar que toda la carga de trabajo recaiga en una sola persona

Al automatizar algunas tareas, podemos caer en la percepción errónea de que un negocio unipersonal funciona solo. Sin embargo, detrás de la IA siempre debe haber una persona real que defina procesos, compruebe que las herramientas funcionen bien y que resuelva los problemas.

La clave está en saber diferenciar entre las tareas que sí se pueden automatizar o simplificar, y las que requieren toda la atención del emprendedor. Solo así se construye un negocio rentable y eficiente.

Tres preguntas que deberías hacerte antes de lanzar tu negocio

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Antes de elegir una plataforma, utilizar herramientas o ponerte manos a la obra con tu sitio web, te recomendamos que te hagas estas tres preguntas. Te van a ahorrar mucho tiempo después:

¿Qué problema quiere resolver?: el negocio debe resolver una necesidad concreta y dirigirse hacia un público objetivo. A partir de ahí, pregúntate quién tendría un motivo real para utilizar o comprar ese producto (lo ideal es que no sea 'todo el mundo'). ¿Hay personas dispuestas a pagar por mi idea?: que una idea interese no significa que sea rentable ni que haya gente dispuesta a pagar por ella. Hay que investigar antes cuál es la demanda, si hay productos parecidos en el mercado, sus precios… ¿Puedo empezar con una versión sencilla?: es la mejor manera de tantear el terreno y de probar con algo real, pero sin hacer un gran desembolso económico ni un esfuerzo tremendo desde el principio.

El futuro de los grandes negocios ya no pasa por tener cientos de trabajadores ni por dejar que una sola persona se encargue de todo. La IA es el futuro para crear una tienda online, una página web o automatizar tareas sin depender de un equipo enorme, aunque necesita criterio y supervisión. Y de paso, nos da mucho más margen que antes para hacer más cosas con menos recursos.

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