Patricia, esposa de un fontanero: "Hay trabajo de sobra, hasta el punto de que hemos tenido que anular la luna de miel"

La vida del trabajador en el sector de la fontanería es dura y requiere dejar un poco aparte la vida privada, principalmente por el extraordinario volumen de trabajo como resultado de la falta de profesionales cualificados que España está sufriendo últimamente.

Esa es la historia del fontanero Pedro Campelo, de 50 años, y su esposa Patricia Cabrero, quien ejerce como gestora y tramitadora. Juntos han consolidado un modelo empresarial de gran éxito orientado a las reparaciones, experimentando tanto los beneficios económicos como los costes personales.

La historia de Pedro en la fontanería se remonta a su infancia en Sotillo de la Adrada. Con tan solo 10 años comenzó a acompañar a su padre, quien también compartía oficio con tres de sus tíos.

A los 13 años, dejó los estudios de EGB para integrarse como ayudante en el negocio familiar de manera formal, aprendiendo las técnicas tradicionales. Aunque a los 18 años probó suerte en la albañilería y posteriormente trabajó en el sector de la tunelación, en 2006 decidió regresar a su sector de origen.

Fue tras la crisis inmobiliaria y su traslado a Madrid que comenzó a colaborar con empresas vinculadas al sector de los seguros, y cuando conoció a Patricia, quien trabajaba como tramitadora de expedientes tras acumular una amplia experiencia en el sector.

Tras comprobar lo bien que trabajaban juntos, llegando a ejecutar hasta 15 servicios diarios, decidieron unir sus trayectorias, tanto profesionales como personales.

Con su propia sociedad limitada, Patricia asume la gestión integral de la agenda, la atención telefónica a clientes, la negociación con aseguradoras, el cierre de presupuestos y la facturación, mientras Pedro ejecuta los trabajos de campo y localización de averías.

Patricia, esposa de un fontanero: "Hay trabajo de sobra, hasta el punto de que hemos tenido que anular la luna de miel"

"Gestionar llamadas, citas, cerrar presupuestos, facturas, llevarle la agenda [...] y luego encima además de eso, convivimos y vivimos 24 horas tipo Gran Hermano", explica Patricia.

El gran volumen de trabajos asignados por las aseguradoras proporciona a la empresa una gran estabilidad económica y un flujo constante de ingresos durante todo el año; sin embargo, eso viene de la mano de una exigencia de ofrecer una disponibilidad casi continua.

Eso ha afectado a su vida personal: "Hay trabajo de sobra, hasta el punto de que nosotros hemos tenido que anular hace dos años la luna de miel porque no podíamos parar, o sea, no era el momento de parar de trabajar".

Incluso su día a día se ve afectado, y eso ha cambiado la manera en la que viven: "No sabemos desconectar… son ya 9 años con lo mismo."

El problema es que este tipo de trabajos requieren la presencia inmediata del fontanero, normalmente para casos de emergencia:

"Si dan un aviso a las 11 hay que salir zumbando, hay que dejar la tortilla de patata ahí que se enfríe y ya está, y si es fin de semana y estás jugando con la niña, pues lo dejas también y te vas".