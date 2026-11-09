Néstor, que está construyendo su propia casa: "Asegúrate de multiplicar los tiempos por 3 si estás haciendo una obra"

Construir una vivienda nueva por cuenta propia es una opción cada vez más tomada por familias y parejas que quieren vivir en su 'hogar perfecto', pero es un camino lleno de imprevistos y retrasos.

El testimonio de Néstor, del canal Beyond Curious, así lo demuestra; en su último vídeo, ha detallado, los fallos más importantes en su propio proyecto que ha acometido con su pareja, Sara, de construir su propia casa.

Muchos de los errores tienen algo en común: cambios en el presupuesto y la mala gestión de los plazos, que terminan produciendo más costes y retrasando el momento en el que finalmente puedan entrar a vivir.

Por ejemplo, el primer gran tropiezo estuvo relacionado con el alquiler de un andamio, muy grande y que iba a ser costoso comprarlo, ya sea nuevo o de segunda mano.

Por lo tanto, optaron por alquilar el andamio a una empresa, pero no tuvieron en cuenta la cantidad de tiempo real que lo iban a usar.

El problema es que, al asumir todo el trabajo de la fachada exterior de 400 metros cuadrados por su cuenta, tuvieron que usar el andamio durante más de un año, con el elevado coste que eso supuso.

"No es lo mismo tener una cuadrilla de cinco o seis personas trabajando, que tener a una sola persona sin tener ni idea ni experiencia previa y sin tener ayuda", alerta.

Por eso, Néstor recomienda: "Cuando en obra tengas que alquilar algo, asegúrate bien de calcular los tiempos para tenerlo bien puesto en el presupuesto".

Sin embargo, eso ya es un desafío de entrada. Una pobre estimación de los plazos de ejecución es un problema recurrente que va a convertirse en una 'bola de nieve'; por ejemplo, si se pasan por alto tareas como medir, limpiar, recortar o gestionar imprevistos.

Néstor, que está construyendo su propia casa: "Asegúrate de multiplicar los tiempos por 3 si estás haciendo una obra"

"Calcular los tiempos si no tienes experiencia es prácticamente imposible [...] Si estás haciendo una obra, te recomiendo que cada vez que te plantees el tiempo que vas a tener una tarea, lo multipliques por dos o por tres [...] no te quedes con tu primera estimación".

El coste total de la obra se va a disparar por no contabilizar los gastos indirectos y continuos de la obra; es habitual fijarse únicamente en el precio de los materiales y olvidar partidas como transporte, material de limpieza, o recogida de residuos.

"El presupuesto contra el coste real, las cosas cambian mucho [...] Muchas veces se te están yendo pequeños detalles [...] que no tienes en cuenta.".

Incluso si contamos con ayuda profesional para los aspectos más complicados de la obra, eso no significa que nos podamos olvidar del tema, y eso fue un gran motivo para el retraso en esta construcción.

La empresa contratada tardó unos 9 meses, en vez de la previsión inicial de 2 a 4 meses, además de gastar más material de lo prometido; pero lo peor es que Néstor y Sara no recibieron ninguna compensación por ello, ya que en su contrato no estaba especificado.

"Imprescindible o muy recomendable, penalizaciones por no cumplir los plazos [en el contrato]".