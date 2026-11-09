Miguel Gómez, experto en reformas: "El problema número 1 del mundo de la cocina es la campana extractora"

Todo el mundo quiere tener una cocina moderna y bonita, pero al mismo tiempo quiere mantener elementos viejos y que no han sido cambiados en décadas.

Ese es el problema de especialistas como Miguel Gómez, que ha dejado clara su postura en un reciente vídeo publicado en YouTube en el canal de For+ Cocinas, y en el que detalla un caso real de una reforma reciente.

Según explica el experto, integrar la extracción de humos sin arruinar el diseño visual es la tarea más compleja; en este caso concreto, una cocina vieja que cuenta con una salida de humos ya instalada en la pared.

El cliente puede querer aprovechar esta salida, pero eso es algo complicado teniendo en cuenta que la proyección de la nueva cocina implica poner los fuegos muy lejos.

El reto aumenta en dificultad, debido a que los fabricantes obligan a instalar conductos de ventilación con un diámetro de 150 milímetros.

Encontrar un recorrido para un conducto de ese tamaño sin que quede a la vista resulta complicado, hasta el punto de que Gómez declara que "este es el problema número 1 del mundo de la cocina".

La solución por la que se ha optado en este caso concreto es el diseño de armarios superiores personalizados, que alojan el aparato filtrante y ocultan el recorrido del tubo por su interior.

De esta manera, se consigue una integración visual limpia cuando las puertas de los armarios permanecen cerradas; todo ese entramado queda escondido tras frontales que llegan hasta el mismo techo de la cocina.

Sin embargo, esta solución personalizada tiene sus inconvenientes, y algunos son muy evidentes para el uso diario de la cocina: el paso del tubo atraviesa los armarios de almacenamiento.

Como resultado, el espacio útil del interior de cada mueble se ve gravemente reducido; se pierde sitio para instalar más baldas para guardar platos, especias o alimentos.

Además, al tratarse de una solución personalizada, el gasto es mayor al necesitar carpintería a medida en vez de instalar los armarios tal cual.

Por eso, Miguel Gómez propone una alternativa, con el uso de campanas extractoras con sistemas de filtración de carbono activo.

Estos dispositivos no necesitan un tubo que expulse el aire al exterior de la vivienda; el sistema aspira los humos de la cocción y los procesa mediante filtros internos.

Una vez purificado, el aire vuelve completamente limpio a la propia estancia; esto se realiza habitualmente a través del techo falso.

Esta opción tal vez hubiera sido más recomendable para no sacrificar los muebles, obtener una mayor capacidad de almacenaje, y simplificar la reforma, pero al final, el cliente es el que toma la decisión.