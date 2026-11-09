Un ingeniero, sobre cómo ahorrar luz con la nevera: "Cambia la temperatura, puedes lograr hasta un 42 % de ahorro"

En la era del hogar conectado, a menudo pasamos por alto que el verdadero gasto energético no proviene de nuestros gadgets o redes wifi, sino de los electrodomésticos tradicionales.

La nevera, pilar fundamental de cualquier cocina, es un devorador silencioso de kilovatios.

Ahora, un simple ajuste en la parametrización de su termostato promete reducir su impacto en la factura eléctrica de forma drástica.

Javier Dasí, ingeniero y divulgador, ha utilizado su cuenta de TikTok para desgranar la eficiencia energética de nuestros frigoríficos, aportando un enfoque técnico pero accesible para el usuario medio.

El problema de base de este aparato reside en su ciclo de funcionamiento continuo.

Mientras que otros dispositivos de alto consumo en el hogar, como la lavadora o el horno, operan en picos de demanda muy puntuales, el frigorífico exige carga eléctrica constante para mantener activo su compresor y no romper la cadena de frío.

"La nevera es uno de los electrodomésticos que más luz consume porque está las 24 horas del día encendida, consumiendo energía", explica Dasí en su reciente vídeo.

Ante este escenario de consumo perpetuo, las opciones del usuario para optimizar el rendimiento del motor térmico sin recurrir a enchufes inteligentes o domótica compleja parecen limitadas.

Sin embargo, la clave reside en su interfaz más básica. Según detalla el experto, "lo único que podemos modificar de ella o variar es su temperatura, que, según el fabricante, suele ir desde los 2 hasta los 8 grados".

Aquí es donde entra en juego la física del electrodoméstico. El esfuerzo que realiza el compresor para enfriar el habitáculo interior no es lineal; aumenta exponencialmente cuanto más nos acercamos a los cero grados.

Dasí cuantifica este esfuerzo con un dato clave para entender la eficiencia térmica: "Cada grado que variamos la temperatura puede suponer un 7 % de ahorro en energía".

Si un usuario tiene su frigorífico configurado desde el panel digital en el umbral mínimo de 2 grados centígrados —una cifra innecesaria para la conservación estándar de alimentos— y lo reprograma al umbral máximo recomendado de 8 grados, el alivio para el compresor de la máquina es inmenso.

"Pasar de los 2 a los 8 grados, esos 6 grados, podrían suponer un ahorro de un 42 % en luz", concluye Dasí.

Desde un punto de vista tecnológico, optimizar la configuración de fábrica de nuestros dispositivos es el primer paso hacia la sostenibilidad.

No siempre es imperativo invertir miles de euros en un frigorífico con etiqueta de máxima eficiencia; a veces, basta con entender cómo funciona la gestión térmica de la máquina y ajustar unos pocos grados en su panel de control.