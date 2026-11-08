Un técnico de gas, sobre cómo ahorrar en la factura: "Si tu caldera tiene más de 10 años, te aconsejo dejarla en 60°C"

Con la llegada de los meses más fríos del año y la constante inestabilidad de los precios energéticos, optimizar el sistema de climatización del hogar se ha convertido en una necesidad en España.

La tecnología interna de nuestras calderas esconde configuraciones clave que a menudo pasan desapercibidas para la mayoría de los usuarios, provocando un gasto económico totalmente innecesario.

Ante esta situación, Adrián, técnico de gas que dirige la popular cuenta de TikTok Servitecnico, ha desvelado los pasos exactos para configurar los parámetros de nuestra máquina y garantizar un verdadero ahorro de gas en los sistemas de radiadores.

Reducir el consumo no requiere conocimientos avanzados, sino simplemente interpretar correctamente el panel frontal de la caldera. El primer objetivo es acceder al control del circuito cerrado.

Tal y como explica el experto a sus seguidores, "buscaremos el parámetro de calefacción, que será este, el logo del radiador".

Una vez localizado este icono universal, llega el momento de fijar la temperatura de impulsión del agua que recorrerá las tuberías de la vivienda.

Aunque las interfaces cambian según el fabricante, el procedimiento técnico no varía.

Según detalla Adrián en su demostración, "dependiendo si tenemos botones o tenemos regla, lo pondremos a 65ºC". Esta cifra representa la temperatura óptima de rendimiento.

Sin embargo, un fallo habitual en las viviendas es vincular el calor de los radiadores con la temperatura del agua sanitaria que sale por los grifos.

El especialista separa ambos elementos drásticamente para no penalizar el consumo. "Una vez tengamos el parámetro de calefacción a 65, el de agua caliente da igual", argumenta.

Esta independencia de los circuitos permite adaptar el uso a las preferencias personales sin arruinar la eficiencia de la calefacción.

Como bien subraya el técnico durante su explicación en el vídeo, "esto va dependiendo de la gente, hay mucha gente que le gusta el agua muy caliente y otra que no".

Pese a dar carta blanca con el agua sanitaria, la directriz sobre el circuito de los radiadores es inamovible.

"Este me da igual, pero en calefacción no sobrepasar de 65", advierte con contundencia. El motivo principal es que forzar la máquina por encima de ese límite dispara la demanda de combustible de forma exponencial.

Además, la antigüedad de la instalación es un factor crítico por el desgaste mecánico de las piezas.

Por ello, el profesional culmina su intervención con un aviso fundamental para el bolsillo: "Si tu caldera tiene más de 10 años, te aconsejo que lo dejes en 60".

Este leve descenso térmico protege el sistema y estabiliza la factura mensual.