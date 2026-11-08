Sergio, técnico con más de 13 años de experiencia: "Para abrir una lavadora bloqueada, basta con tirar de una palanca"

A todo el mundo le ha pasado alguna vez que la puerta de la lavadora se ha quedado bloqueada, y que no cede por mucho que intentemos forzarla.

Los motivos por los que esto puede ocurrir son variados, pero el resultado es el mismo: no podemos quitar o meter ropa hasta que lo solucionemos; afortunadamente, es más sencillo de lo que parece.

Sergio, del canal de YouTube Video Reparación, ha explicado en un tutorial cómo solucionar esta incidencia sin romper ningún componente, con unos sencillos pasos.

Antes de manipular la puerta, es imprescindible realizar dos verificaciones obligatorias; si nos las saltamos, podemos provocar más daños en el electrodoméstico o incluso en la vivienda.

La primera medida consiste en revisar el agua acumulada. Según explica el técnico, "lo primero que vamos a verificar es que el tambor no esté lleno de agua".

Si vemos que el interior del tambor aún tiene agua, hay que drenarlo: "nos vamos a ir al filtro donde está la bomba y vamos a vaciar todo el tambor", indica el especialista.

El segundo paso que deberíamos dar implica desconectar la lavadora de la red; tenemos que asegurarnos de cortar el suministro eléctrico para evitar mayores problemas, pero también para posiblemente solucionar el problema.

Como explica Sergio, debemos mantener desconectada la lavadora "durante 2 a 5 minutos para que el blocapuertas del interior, si ha recibido corriente recientemente, este pueda estar desbloqueado".

Una vez que hemos completado estos pasos, el método de desbloqueo varía dependiendo de la marca y del diseño de la puerta, que normalmente se dividen en dos tipos.

El primer sistema es de puertas lisas integradas, en modelos que "se abren desde el mismo marco de la puerta, no tienen maneta ni tirador y tienen un cierre".

Si este es el caso de nuestra lavadora, contará con un mecanismo de liberación que hará las cosas muy sencillas.

Lo único que tenemos que hacer es abrir la tapa protectora del filtro, donde "nos vamos a encontrar una especie de palanca, solamente tenemos que tirar de ella con un destornillador o con un alicate".

Al accionar la palanca, comprobaremos que la puerta se desbloquea al instante.

Por otra parte, es posible que tengamos una puerta convencional, "las que se abren a través de una maneta o tienen un gancho" con un muelle interior.

En estas lavadoras, no tenemos palanca, y tenemos que usar la maña; el pestillo se puede desplazar de forma manual, metiendo algo entre la puerta y el cuerpo de la lavadora, como por ejemplo, una cuerda.

"La cuerda la vamos a meter alrededor del marco de la puerta, y solamente tenemos que tirar de ella para mover este pestillo".