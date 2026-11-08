Rubén, tras 6 años vendiendo en Amazon: "Pedí en la obra un préstamo de 10.000 € y ahora voy a facturar casi 3 millones"

La historia de Rubén Vega se ha convertido en una plantilla para el éxito de muchos nuevos empresarios que están explorando la posibilidad de vender productos a través de Amazon, y en una entrevista a Aitor Ferreira, ha hablado de cómo lo ha conseguido.

Tras pasar ocho años trabajando como albañil y ganando un sueldo de 1.300 euros al mes, Vega decidió dar un giro radical a su vida explorando el comercio electrónico como un proyecto paralelo.

Inició su andadura en la plataforma en el año 2019, compaginando las jornadas de trabajo en la obra con sus primeras pruebas en ventas. Sin embargo, los primeros pasos estuvieron lejos de ser sencillos, por la falta de formación previa y el desconocimiento del sector, que le llevaron a cometer errores considerables.

El futuro empresario optó por un gran riesgo para financiar su primera gran compra de productos: "Yo pedí estando en la obra un préstamo de 10.000 €, que no se lo recomiendo a nadie, es con un tipo de interés muy alto y me traje un solo producto que fue un auténtico fracaso y no vendía nada".

La acumulación de 'stock' es una de las peores cosas que le puede pasar a un vendedor, y ese fue el caso inicial de Vega. "Yo tenía literalmente más de 50 y pico cajas, no pequeñas, toda la casa llena, y no vendía ni dos o tres unidades al día y gastando dinero en publicidad".

Sin embargo, el experto también advierte contra la sensación de haber fracasado antes de empezar: "Hay que tener huevos para seguir ahí y no dejarlo".

Y es que, a pesar del fracaso inicial y de haber perdido la totalidad del capital invertido en ese inventario inicial, decidió reestructurar su negocio en vez de cerrarlo. El 2020 fue el año de inflexión decisivo, cuando la pandemia provocó que el comercio electrónico se disparara entre los consumidores.

Esto le permitió dejar la obra completamente, y en su primer año completo dedicado al comercio electrónico, alcanzar una facturación de 147.000 euros: "Yo llegué a tener casi un 40% de márgenes", durante esta época, asegura.

Rubén, tras 6 años vendiendo en Amazon: "Pedí en la obra un préstamo de 10.000 € y ahora voy a facturar casi 3 millones"

A partir de ahí, el progreso fue constante, rozando los 600.000 euros en 2021 impulsado por el programa de logística paneuropeo de Amazon que le permitió vender sus productos en Italia, de donde genera una parte importante de sus ingresos.

De hecho, el crecimiento fue tan rápido que tuvo que dejar de alquilar pequeños locales de 40 o 120 metros cuadrados y pasar a naves industriales de mayor capacidad; para 2023, ya facturaba 1,3 millones de euros, aunque los beneficios se estabilizaron en el 20%.

Pero eso no implicó que las dificultades desaparecieran. Su negocio se vio afectado por la DANA y perdió mercancía con un valor de 40.000 euros, que se sumó a su primera caída en las ventas por la desaceleración en ciertos productos de tendencia.

Tras reajustar su estrategia y centrarse en el desarrollo de productos bajo el modelo de marca privada importando directamente desde China, la empresa logró cerrar el año 2025 con una facturación superior a los 2,1 millones de euros, y para el 2026, espera cerrar con casi 3 millones.