DJI lanza su nueva batería en España: permite la carga para coche, recarga solar y evita apagones en nuestra casa

DJI es una marca más famosa por sus drones, pero viene bien no olvidar que también tiene una gran presencia en el sector de la energía portátil, con baterías de todo tipo.

Ahora, la compañía ha presentado oficialmente la DJI Power Auro 2000 Elite, su estación de energía de 2 kWh más compacta hasta la fecha y con muchas posibilidades.

Este dispositivo ofrece hasta 2.000 W de potencia estable con onda sinusoidal pura y permite alimentar electrodomésticos con picos de hasta 2.200 W, por lo que podemos conectar prácticamente cualquier cosa.

Eso lo consigue, pese a su formato un 24% más pequeño y un 14% más ligero que el anterior modelo, la DJI Power 2000. Con un peso de 19 kg, es fácil de transportar y es posible llevarla en el maletero del coche.

La gran novedad es el diseño todo en uno. La estación integra en la propia carcasa un cargador de coche, un módulo solar MPPT, un cable retráctil USB-C de 140 W compatible con carga rápida PD 3.1 y dos puertos SDC inteligentes.

A la hora de recargar la batería, DJI ofrece cinco métodos diferentes. Conectada a la red eléctrica, alcanza el 80% en apenas 60 minutos; mediante el cargador de coche integrado se rellena en 4 horas, y con paneles solares de 1.200 W tarda unas 2,7 horas.

DJI Power Auro 2000 Elite DJI El Androide Libre

También permite recarga híbrida, combinando la red eléctrica de casa con energía solar; y gracias a su diseño modular, el sistema es ampliable hasta los 12 kWh con las baterías de expansión opcionales, que son más pequeñas que nunca.

El uso de celdas LFP (litio-ferrofosfato) garantiza su durabilidad, manteniendo más del 70% de su capacidad tras 6.000 ciclos, lo que equivale a unos 10 años de uso diario; su carcasa ignífuga 5VB soporta cargas de hasta 1 tonelada.

En el apartado de seguridad, la DJI Power Auro 2000 Elite tiene 13 sensores de temperatura y 40 fusibles; un recubrimiento subnano protege los componentes internos contra la humedad y la niebla salina, y puede funcionar a alturas de hasta 5.000 metros.

Esta estación de energía cubre varios escenarios. Para creadores de contenido y pilotos de drones, los puertos SDC permiten recargas ultra rápidas; un DJI Air 3 pasa del 10% al 95% en apenas 30 minutos, por ejemplo.

DJI Power Auro 2000 Elite DJI El Androide Libre

En el hogar, puede funcionar como respaldo. Su función SAI pasa a la batería en apenas 0,01 segundos tras un corte de luz. Con un nivel de ruido inferior a 30 dB, se puede usar de noche sin molestias.

Incluso puede servir para instalaciones de autoconsumo. Junto con un microinversor (vendido aparte) admite vertido a la red de hasta 800 W, lo que puede ser justo lo que necesitamos para evitar que los apagones nos afecten.

La app DJI Home permite supervisar el flujo de energía en tiempo real, y con cinco baterías de expansión, puede generar hasta 1.048 kWh al año, lo que cubre aproximadamente la mitad de las necesidades de un hogar. DJI presume que, gracias a eso, la inversión se recupera en tan solo 3,5 años para la unidad principal.

La DJI Power Auro 2000 Elite ya está disponible en España con un precio de 1.099 euros.