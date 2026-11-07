Un ferretero, sobre el frío en casa: "Recomiendo aislar los cajones de las ventanas porque es por donde entra el frío"

Con la bajada de las temperaturas, aclimatar la vivienda se convierte en una prioridad para evitar que la factura energética se dispare para miles de familias en España.

Sin embargo, muchas veces encendemos la calefacción sin darnos cuenta de que el calor que generamos se escapa rápidamente por los puntos más insospechados de la casa.

Para poner freno a este derroche, Juan Carlos Vázquez, experto en hogar y ferretero, ha compartido un método sencillo pero tremendamente eficaz para sellar nuestro hogar.

A través de su cuenta de TikTok (@tuferreterodeconfianza), donde acumula más de 100.000 seguidores buscando sus consejos del sector, este creador de contenido ha señalado cuál es la zona crítica que debemos revisar en cada habitación antes de que llegue el frío extremo.

Cuando pensamos en aislar una habitación, solemos centrarnos en cambiar los cristales o poner burletes en los marcos de las puertas. Sin embargo, el mayor coladero térmico suele estar justo encima de nuestras cabezas.

"¿Tienes un problema en tu casa tanto con el frío como con el calor? Tengo la solución. Tenemos aislantes para todo tipo de superficies que tengamos en casa. Empezamos por el aislante para los cajones de las persianas", explica Vázquez en su último vídeo viral.

El problema radica en que el hueco donde se enrolla la persiana suele conectar directamente con la fachada exterior, y los materiales de construcción no siempre ofrecen la barrera térmica adecuada.

"Los cajones de las persianas de casa siempre, o casi siempre, no están bien aislados y nos entra mucho frío. Esto es lo que normalmente pasa, por lo que hay que aislarlos bien", advierte el experto ferretero.

¿La solución para evitar esta fuga constante de calor? Vázquez recomienda adquirir un aislante adhesivo específico que, de forma rápida y sin necesidad de obras, se pega directamente en la parte superior del interior del cajón, cortando de raíz la entrada de aire helado.

Además de mejorar la eficiencia térmica de las ventanas, el experto no ha querido dejar pasar otro de los grandes problemas que el invierno trae a los hogares, especialmente en las regiones con temperaturas más bajas: las tuberías congeladas.

Un contratiempo que puede derivar en la rotura de los conductos y en costosas inundaciones. Para prevenirlo, el ferretero señala que la mejor inversión son los aislantes de tuberías (conocidos habitualmente como coquillas de espuma).

"Con esto podemos aislar el tubo de la tubería y con ello conseguimos que la tubería no se congele", asegura Vázquez mostrando el producto a cámara.

En definitiva, preparar la casa para los meses más duros del año no siempre exige grandes presupuestos ni complejas reformas.

Aplicando el aislamiento correcto en las cajas de las persianas y protegiendo las conducciones de agua, conseguiremos un hogar mucho más eficiente, cálido y blindado frente al invierno.