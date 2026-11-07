Damián, albañil: "El sueldo de un peón puede estar entre 900 y 1000 €, y con cada nuevo rango sube 200 € más"

Faltan albañiles en España. Eso es algo que tiene claro todo el mundo, y sin embargo, no mucha gente sabe por qué; la entrevista que el emprendedor Adrián G. Martín ha realizado en una obra puede ayudarnos a comprender mejor la situación.

Los trabajadores de la obra que han dado su testimonio coinciden en que el esfuerzo que requiere este oficio no se corresponde con la retribución que perciben actualmente, y que eso está echando atrás a los jóvenes que podrían estar interesados.

A la pregunta de si están bien pagados, la respuesta es directa: "no". Los entrevistados señalan que "tú te vas a un mecánico por ejemplo, y te cobra 34 o 40 euros la hora; un albañil que cobra más de 20 y pico de euros la hora no trabaja".

La afirmación es tajante: "Se podría pagar mucho más por el nivel de riesgos que conlleva", y eso tiene un efecto directo en el atractivo que tiene este trabajo entre los más jóvenes.

Según explica el albañil Damián durante el vídeo, "un peón puede estar entre 900 y 1000 euros, un peón especializado, 1.100 euros, un oficial segunda, entre 1.200 y 1.300 euros, un oficial primera ya unos 1.500 o 1.600 euros, y un encargado 1.600 o 1.800 euros".

Esto supone que el sueldo se incrementa de manera progresiva en hasta 200 euros con cada escalón que se sube en la jerarquía, lo que motiva a los trabajadores a obtener mayores responsabilidades y conocimientos, pero también supone un duro trago para quienes acaban de empezar.

Al comparar estas cifras con otros países de origen de algunos de los albañiles, como Bolivia, un albañil puede percibir unos 400 € al mes por la misma jornada de 8 horas; pero aunque los ingresos en España sean superiores, también lo es el coste de la vida y las exigencias y normativas del sector.

El desgaste físico es el mayor problema de salud de la plantilla. Los trabajadores pueden mover entre 50 y 100 sacos de cemento diarios de 25 kg cada uno, enfrentándose a temperaturas extremas de frío y calor y sufriendo dolores recurrentes en las rodillas y la espalda.

Son consecuencias que se notan una vez que termina la jornada laboral y vuelven a casa, "te deja la espalda hecha polvo", y "te duelen las rodillas y la espalda de estar todo el día agachado levantando peso".

Todo esto explica en gran medida la alarmante falta de jóvenes que se inician en el sector de la construcción hoy en día. Pascual, el encargado de la obra, destaca que "conozco a mucha gente joven que no les interesa, me dicen 'tengo otros trabajos que gano igual o más y no me agacho ni la mitad'".

Eso ha obligado al sector a nutrirse de mano de obra extranjera e inmigrante, que ha pasado a cubrir buena parte de los puestos vacantes. "Vemos ese problema que hay de cambio generacional, cómo la gente de España prácticamente no quiere trabajar en la obra".