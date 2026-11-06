Manuel Armando, albañil con más de 30 años de experiencia: "Mano de obra hay más que nunca, pero no está cualificada"

La tecnología ya no es solo cosa de ordenadores y oficinas modernas; su avance imparable también está cambiando por completo los oficios de toda la vida.

Así lo ha explicado Andy (Manuel Armando), el albañil y popular creador de contenido conocido como Bricomandy, durante su entrevista en el podcast Sector Oficios.

En esta charla, el experto en reformas abordó uno de los problemas más preocupantes del mundo laboral actual: hoy en día hay muchísima gente buscando trabajo, pero resulta casi imposible encontrar profesionales que de verdad dominen la técnica y sepan hacer bien su oficio.

Con una trayectoria de más de 32 años de experiencia a pie de obra, Andy analizó esta profunda crisis de talento y cualificación que sufre la construcción.

"Mano de obra hay a punta pala más que nunca, pero no cualificada. Mano de obra cualificada ya no hay, porque se están acabando los que quieren aprender y los que quieren enseñar", afirmó con rotundidad.

Para el profesional, el problema está muy claro: se ha perdido la costumbre de enseñar la profesión paso a paso.

A esto se suma que los veteranos no reciben ningún tipo de apoyo real para poder enseñar a las nuevas generaciones que llegan al sector.

Lejos de quedarse anclado en el pasado o sentir nostalgia, Bricomandy es un firme defensor de usar la tecnología más moderna en el día a día de la obra.

Apuesta por los nuevos materiales químicos, los morteros técnicos y las herramientas de alta precisión, como las ventosas vibradoras o los niveles láser.

"Lo tradicional está muy bien, pero si yo fuera profesor, lo tradicional duraría un día: esto es la plomada, esto el nivel de agua... y con el nivel láser vais a trabajar toda la vida", explicó.

Recordó cómo comprar su primer nivel láser de 2.500 euros le ayudó a multiplicar su productividad y a trabajar mucho más rápido, reduciendo los errores al mínimo.

Además de las nuevas herramientas, Andy considera que el entorno digital y las redes sociales son el mejor currículum posible para un obrero de hoy.

Como actualmente no existe un título oficial que acredite sus más de tres décadas de experiencia, los vídeos que sube a internet le sirven de gran escaparate para demostrar a sus clientes su forma de trabajar y la enorme calidad que ofrece.

En un mercado que evoluciona mes a mes, Bricomandy tiene claro que aprovechar la tecnología y no dejar de formarse son las únicas vías para devolver el prestigio al oficio.

Para él, esta es la fórmula para lograr que los jóvenes decidan dedicarse a un sector imprescindible para todos.