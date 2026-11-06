Javier Domínguez, electricista: "En esta casa instalamos una batería hace 2 meses y hemos bajado el consumo un 95%"

Cada vez está más claro que instalar una batería en casa es una de las mejores opciones que tenemos para ahorrar en la factura de la luz, incluso si no tenemos placas solares instaladas. Pero ¿cuál es el verdadero efecto que tienen?

Javier Domínguez, Director Técnico de Cambio Energético, ha repasado en un vídeo de YouTube un caso real de un hogar en el que realizaron una instalación de 10 kWh hace dos meses, y que ya contaba con una instalación fotovoltaica.

Los datos reales obtenidos durante las últimas semanas permiten analizar el verdadero impacto de esta tecnología en los hábitos de consumo y en el ahorro directo en la factura de la luz.

Analizando los datos de la vivienda durante el mes de septiembre de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025, la diferencia en el consumo resulta llamativa. "De compra a la red en el 2025 tuvimos 84 kWh, y en el 2026 hemos tenido 4,2 kWh de consumo, es decir, hemos bajado el consumo un 95%".

En otras palabras, estamos ante un caso de autonomía casi total de la red eléctrica, algo incluso más sorprendente si tenemos en cuenta que el consumo eléctrico total de la vivienda aumentó de 216 kWh a 322 kWh entre ambos periodos.

Este aumento de consumo se produjo por un cambio en los hábitos de los ocupantes que tiene mucho sentido: al tener más electricidad barata, usaron más aparatos que consumen luz.

Pese a eso, hubo días en los que el consumo de la red fue inferior a los 100 W, y eso tiene un efecto importante sobre la factura de la luz. "El mes de septiembre prácticamente la factura va a estar en cero", destaca Domínguez.

Analizando los datos, el experto se da cuenta de que el consumo es ínfimo: "En septiembre de la red hemos demandado solamente un 1%, mientras que en agosto se obtuvo un 96% de autonomía de la red eléctrica", es decir, un poco más, un 4%, se obtuvo de la red eléctrica, algo que se explica por la necesidad de tener el aire acondicionado puesto. Con la llegada de los meses templados, el efecto será incluso superior.

Javier Domínguez, electricista: "En esta casa instalamos una batería el año pasado y hemos bajado el consumo un 95%"

El propio Domínguez se muestra sorprendido ante estos datos: "me parece alucinante". La clave se encuentra en aprovechar la energía producida por los paneles solares en las horas en las que no hay sol.

Durante el periodo evaluado en 2026, la vivienda duplicó con creces el uso de energía solar, pasando de 137,8 kWh en 2025 a 318,7 kWh en 2026. La energía consumida en el hogar vino en un 50% directamente de los paneles en horas diurnas y en el otro 50% del almacenamiento acumulado en la batería para las horas nocturnas o de poco sol.

Sin la batería, la vivienda tendría que haber recurrido a la red para cubrir la mitad de sus necesidades energéticas diarias: "en total, la batería nos evitó comprar la mitad del consumo aproximadamente, que son 156,7 kWh", explica.

A su vez, esto abre las puertas a un mayor ahorro contratando una potencia menor a la compañía eléctrica. Al contar con el soporte continuo del inversor y de la batería para cubrir picos de demanda, no es necesario tener tanta potencia contratada.

"Podríamos reducir drásticamente la potencia y sería también un ahorro importante en la factura, porque al final, los costes fijos vienen vinculados a la potencia". En este caso concreto, "bajar el P1 a 2 kW por ejemplo sería mi recomendación, y el P2 dejarlo tal y como está".