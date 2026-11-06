Daniel, ingeniero de obra: "Hemos usado IA para sacar el triple de presupuestos de reformas en dos semanas"

La inteligencia artificial se ha expandido a todos los sectores, y el de la construcción no es una excepción; aunque pudiéramos pensar que esta tecnología no tiene muchos usos en un trabajo físico, en la práctica ya hay compañías que la están usando para optimizar sus procesos.

En una conversación entre el ingeniero de obra Daniel Beguería y el especialista en inteligencia artificial Agustín Medina, se han abordado las oportunidades y limitaciones reales de aplicar estos sistemas avanzados en el día a día de una constructora.

El impacto de la inteligencia artificial en la construcción por ahora se concentra en la elaboración de presupuestos y en la operación de la empresa, y es ahí donde los primeros en adoptarla están notando mayores diferencias.

No son muchos, eso sí. Según los datos compartidos, entre el 87% y el 90% de las pequeñas y medianas empresas aún no tienen sus procesos estandarizados, lo que genera grandes ineficiencias.

Beguería explica que antes de implementar estas soluciones, llegó a facturar casi 2 millones de euros, pero sufriendo márgenes de beneficio muy reducidos debido al caos operativo.

La integración de herramientas de inteligencia artificial y automatización no busca simplemente aumentar el volumen bruto de facturación, sino maximizar el beneficio de cada proyecto: "A mí a día de hoy me interesa mucho menos facturar, más me interesa tener mucho más beneficio con una facturación", explica el ingeniero.

Daniel, ingeniero de obra: "Hemos usado IA para sacar el triple de presupuestos de reformas en dos semanas"

El problema es que los profesionales no tienen tiempo para limar detalles y ajustar su proceso para hacerlo más efectivo: "el 90% del sector de la construcción [...] somos gente que tenemos mucho trabajo, movemos mucho dinero [...] pero vamos como locos".

Al reducir los errores humanos y automatizar las tareas repetitivas, las empresas pueden elevar sus márgenes de beneficio: "Si tú tienes un margen de un 20% mientras que otro tiene uno de un 10%, ese va a ir con mucha más escasez".

Donde más se está notando el impacto de la IA es en la rapidez para presentar presupuestos. "En dos semanas estamos sacando el triple de presupuestos [de reformas] que veníamos sacando en las últimas semanas".

Beguería llega a afirmar que "si conseguimos sacar los presupuestos en una semana, pues yo estaré felicísimo".

Sin embargo, la tecnología aún no está al nivel para hacerlo todo sola, aunque se acerca: "esta semana hemos [hecho] un presupuesto que te diría que hasta el 80% lo ha hecho perfecto".