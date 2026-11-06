Damián Gil, arquitecto: "Los anuncios de 'casa por 180.000 euros' en internet son muy peligrosos: ocultan costes"

Cuando navegamos por internet o miramos las redes sociales, es muy común encontrarnos con anuncios de casas a precios increíbles en diferentes portales.

Sin embargo, detrás de esas ofertas tan llamativas se esconde una realidad muy distinta a la hora de pagar.

En un vídeo de YouTube, el arquitecto Damián Gil ha lanzado una advertencia muy clara para quienes están pensando en construir su propia casa: los precios que vemos en las páginas web casi siempre esconden gastos obligatorios que nadie menciona al principio.

El origen de esta confusión suele estar en lo que los técnicos llaman el Presupuesto de Ejecución Material (PEM).

Esta cifra solo refleja lo que cuestan los materiales y el trabajo de los obreros, pero deja fuera muchos otros gastos.

"Cuidado con los anuncios del tipo 'casa de 150 m² por 180.000 euros' porque son muy peligrosos: muchas veces lo que te están dando es un precio orientativo o directamente solo el PEM", advierte Damián Gil.

El experto calcula que, para hacer una casa real de 150 metros cuadrados con garaje y jardín, a los 247.000 euros de la obra en sí hay que sumarles otros 45.000 euros en "papeleos" imprescindibles: licencias del ayuntamiento, estudios del suelo, seguros y el sueldo del arquitecto.

Si a todo esto le añadimos el precio de comprar una parcela, el coste final suele dispararse hasta los 390.000 o 450.000 euros, casi el doble de lo que prometía el anuncio original.

El arquitecto señala otros dos detalles que suelen dar dolores de cabeza a los compradores. Primero, la diferencia entre los metros que pisamos y los que realmente se construyen.

Para tener una casa donde puedas usar 120 metros cuadrados (metros útiles), en realidad tienes que pagar por construir unos 140 metros, ya que el grosor de los muros y tabiques también ocupa espacio y cuesta dinero.

El segundo gran riesgo son las parcelas que parecen demasiado baratas en internet.

"Hay gente que compra pensando 'menuda ganga' y luego se gasta 30.000 o 40.000 euros más en resolver problemas", señala el arquitecto, refiriéndose a terrenos que tienen mucha cuesta, mala tierra para cimentar o a los que es difícil llevar la luz y el agua.

Para evitar todos estos sustos con el dinero y los plazos, Gil propone olvidarse del ladrillo de toda la vida.

Hoy en día faltan albañiles, y las obras clásicas suelen alargarse por imprevistos.

"La construcción tradicional es más lenta, más cara y más imprevisible. Mi consejo es claro: apuesta por sistemas industrializados", concluye Gil en su canal de YouTube.

El arquitecto recomienda elegir sistemas modernos, como estructuras de acero o piezas de madera avanzada que vienen listas de fábrica.

Estos modelos, que se hacen a medida en naves industriales y luego se montan rápidamente en el terreno, permiten saber exactamente cuánto te vas a gastar desde el primer día, terminan la obra mucho antes y evitan las temidas sorpresas de última hora.