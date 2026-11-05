Sergio, albañil ucraniano con 10 años de experiencia: "Empecé como peón por 40 €, ahora cobramos 900 € por m²"

La falta de mano de obra se ha convertido en un problema para el sector de la construcción y las reformas en España, con los constructores sufriendo dificultades para cubrir todos los puestos con mano de obra cualificada.

Esa es la opinión de Sergio, un albañil y especialista en reformas de origen ucraniano de 32 años que lleva más de una década trabajando en España. Tras haberse iniciado como operario y superando las barreras del idioma o la falta de documentación, decidió emprender y formar su propia empresa dedicada a la reforma y edificación.

En sus inicios como peón, "me pagaban muy poco, antes pagaban 40 € al peón", pero ahora, una reforma integral completa con cambio de ventanas, baño nuevo y sustitución de instalaciones se sitúa en una horquilla de 850 a 900 euros por metro cuadrado; sin embargo, Sergio denuncia la fuerte presión a la baja en el mercado por culpa de precios irrisorios ofrecidos por competidores que operan al límite de la legalidad: "No pagan, o tienen sin asegurar, o tienen un contrato de 2 horas o de 4 horas, o no tienen ni seguro ni oficina ni nada".

Como explica en Sector Oficios Podcast, se ha dado cuenta de que encontrar personal capacitado para ejecutar las obras es una tarea muy compleja en el panorama actual.

En opinión de Sergio, la falta de constructores y profesionales capacitados responde principalmente al cambio generacional y a la escasa disposición de los jóvenes a incorporarse a un sector famoso por sus exigencias físicas.

Como él mismo señala, "hay poca gente ahora que quiera trabajar y hacen bien", denunciando que la falta de profesionales cualificados es cada vez más evidente y eso afecta directamente a los plazos de ejecución de las obras: "sabemos todos que en este sector hay mucha mano de obra sin contratar".

A pesar de que la demanda de vivienda y de reformas en las grandes ciudades no para de subir, la oferta de trabajadores cualificados no crece al mismo ritmo: "España, por ejemplo, necesita constructores, por la falta de viviendas y todo".

El mero hecho de dar con operarios adecuados es uno de los mayores obstáculos: "Me costó mucho encontrar personal [...] por mis manos pasó mucha gente porque vienen 'soy albañil de primera' y no sabe ni hacer rosas", aunque al mismo tiempo reconoce que, cuando empezó, "tenía que mentir y decir que soy pintor, porque de otra manera no te cogen".

Sergio, albañil ucraniano con 10 años de experiencia: "España necesita constructores, hay poca gente que quiera trabajar"

Esta falta de cualificación obliga al responsable a supervisar cada detalle para evitar errores que puedan ser graves, como que afecten a la seguridad de la estructura o al acabado final del alicatado y la fontanería.

La solución de Sergio ha pasado por evitar la contratación directa de plantilla, optando por subcontratar a autónomos o especialistas externos. A su juicio, un profesional autónomo garantiza un grado de compromiso superior al de un empleado, ya que su sueldo depende directamente del cumplimiento del encargo".

"Más barato sale contratar un autónomo que tener tu empleado, porque te pone baja, te pone problemas, [...] y la gente que son autónomos son más responsables que un trabajador que sabe que cobra su nómina y está tranquilo".