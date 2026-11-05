Marc Vidal, economista: "El empleo de los jóvenes de 22 a 25 años en ocupaciones expuestas a la IA está un 19% por debajo"

Las grandes empresas tecnológicas pueden estar sirviendo de 'canario en la mina' de lo que está por llegar en el mercado laboral, al ser las primeras, irónicamente, que están notando el efecto que está teniendo la gran inversión en inteligencia artificial.

Como ha destacado el economista Marc Vidal en uno de sus últimos vídeos publicados en YouTube, los gigantes tecnológicos ya han comenzado a redirigir de forma drástica sus presupuestos, sustituyendo los costes fijos de personal por más inversiones en infraestructura para inteligencia artificial.

Sin embargo, el experto aclara que, en lugar de cumplir la profecía de que los robots van a sustituir a los humanos, "no se está sustituyendo a un trabajador por una máquina, que es como lo contábamos siempre [..] Se está sustituyendo un tipo de coste por otro coste: gasto corriente en nóminas por inversión en capital".

Un ejemplo claro de este giro en la estrategia de las compañías lo tenemos en Microsoft, que fijó para 2026 una inversión en infraestructura de inteligencia artificial de 175.000 millones de dólares (aproximadamente 160.000 millones de euros), mientras que su flujo de caja libre cayó un 23% interanual.

En este contexto, la semana pasada Microsoft ofreció salidas voluntarias a 60.000 empleados, con el objetivo de usar el dinero que normalmente iría a parar a sus nóminas para invertir más en inteligencia artificial.

Este cambio está impactando con más fuerza a los jóvenes profesionales que buscan acceder al mercado laboral tras finalizar sus estudios. A diferencia de décadas anteriores, el eslabón más vulnerable ya no se concentra en las tareas manuales, sino en las puertas de entrada al trabajo de oficina y al desarrollo de software.

Vidal destaca que, según datos de Stanford Digital Economy Lab, "el empleo de los jóvenes de 22 a 25 años en las ocupaciones más expuestas a la IA está un 19% por debajo de donde estaría el ritmo de sus compañeros de ocupaciones menos expuestas".

El motivo es que "La máquina hace hoy el trabajo del primer año y medio a coste marginal cero y casi sin pedir un mentor", lo que hace a los trabajadores 'júnior' y más novatos mucho más vulnerables a ser despedidos.

Esto también se nota en el tipo de trabajador que están buscando las compañías, que ya no quieren jóvenes con nómina más barata que puedan ir aprendiendo y desarrollar sus capacidades, sino expertos que se hayan adaptado a la nueva situación.

"Según el Indeed Hiring Lab [...] el 37% del aumento de ofertas de desarrollo de software entre mayo del 25 y del 26 vino de puestos que llevan la inteligencia artificial en el título", explica Vidal.

El experto explica que "lo que una empresa paga ahora es criterio, y el criterio es inteligencia fluida que se va cristalizando a base de equivocarse 1.000 veces en tareas pequeñas y supervisadas".

Sin embargo, Vidal también alerta del efecto a largo plazo que tendrá esta política, adelantando que "Esas tareas pequeñas eran el empleo júnior; al eliminarlas porque las hace una inteligencia artificial, no hemos ahorrado un sueldo, hemos cerrado la fábrica de séniors".