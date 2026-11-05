Juanma, albañil con más de 30 años de experiencia: "Es muy difícil encontrar a un chaval de 16 años que empiece en la obra"

La construcción en España se enfrenta a un problema de sustitución generacional que amenaza la continuidad de oficios artesanales como el alicatado y el solado.

Durante su intervención en el podcast Sector Oficios, Juanma Rodríguez Berjano, profesional con más de 30 años de trayectoria conocido en redes sociales como Juamaby, abordó esta realidad.

El albañil llegó a incluso a recordar cómo comenzó su andadura laboral a los 16 años trabajando en jardinería antes de incorporarse al oficio de su padre.

Al comparar aquella época con el panorama actual del mercado de trabajo, el alicatador asturiano dejó una reflexión muy clara.

"Es muy difícil encontrar a un chaval de 16 años que empiece en la obra", destaca Juanma.

Frente a las críticas habituales dirigidas hacia las nuevas generaciones, Rodríguez Berjano rechaza el discurso que culpa a los más jóvenes de falta de interés laboral.

"Cuando veo a uno que dice 'esta chavalería no vale para nada'..., es que tampoco los estamos ayudando", señala el profesional, quien subraya que el sector debe asumir la responsabilidad de guiar a quienes se incorporan.

A su juicio, una de las principales barreras de entrada reside en las expectativas salariales inmediatas frente a la dureza del aprendizaje inicial.

"Este trabajo no es fácil... si quieres empezar ya a ganar dinero, este no es tu trabajo. Hay que empezar desde lo más bajito ganando poquito", explica Juanma.

El albañil recalca igualmente que el dominio del oficio exige tiempo y perseverancia para asimilar "tanto lo bueno como lo malo" de la profesión.

Juamaby rememora cómo sus propios comienzos estuvieron marcados por la disciplina de la obra tradicional.

Empezó aplicando rejunte de cemento blanco y ejerciendo de peón para su padre y para su compañero Onofre, con quien acumula 34 años de trabajo conjunto.

Frente al aprendizaje clásico de la época, basado en pasar años en la obra observando detenidamente al oficial, la tecnología actual ha abierto nuevas vías de formación a distancia.

"Ahora hay muchos maestros que te abren las puertas y te enseñan todo gratis, desde tu casa y sin moverte del sofá", destaca el solador.

Para aprovechar esta oportunidad, Juanma emite transmisiones en vivo durante su jornada laboral en bloques de "tres horas por la mañana y tres horas por la tarde", llegando a realizar sesiones de directo de hasta 7 horas para explicar técnicas de albañilería a miles de seguidores.

Esta labor divulgativa se completa a través de canales de comunicación directa.

El profesional gestiona un grupo de WhatsApp que reúne a "casi 400 chavales" que están empezando en la construcción, ofreciéndoles un espacio de mentoría donde resolver dudas técnicas y recibir orientación.

Para el alicatador, este acompañamiento diario resulta indispensable para evitar que la albañilería se quede definitivamente sin relevo.

"La chavalería necesita un ánimo y un apoyo de la hostia para empezar", remarca el especialista, defendiendo que el uso didáctico de las redes sociales permite dignificar el oficio y formar a las nuevas generaciones.