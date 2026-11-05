Javier, ingeniero: "Tu compañía eléctrica va a aplazar la subida del 30%, pero luego tu factura subirá con un 3% de intereses"

El tope ibérico al gas llega acompañado de una gran polémica. Diseñado para limitar el efecto de la subida de los precios en la factura de los consumidores, los expertos alertan que puede tener consecuencias muy negativas a largo plazo.

El ingeniero y experto en energía Javier Dasí ha repasado cómo funciona este tope al gas y cómo afectará a la factura de la luz que pagan la mayoría de los españoles, tanto de manera inmediata como en los próximos meses.

El origen del problema es bien conocido: la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, concretamente en los bloqueos y restricciones de paso por el estrecho de Ormuz, por donde transita en torno al 20% del gas producido en todo el mundo.

A esto se suma la tensión compradora de los países europeos, que buscan asegurar su suministro para los meses fríos con unas reservas sensiblemente inferiores a lo habitual tras haber pospuesto las compras a la espera de una bajada de precios que no se produjo.

En España, la electricidad se ve afectada de manera directa, ya que gran parte de la energía se genera mediante centrales de ciclo combinado a gas, y el incremento de su uso es para evitar un nuevo apagón.

La normativa limita la subida de los precios aplicables en las facturas durante la revisión trimestral de las tarifas; los costes del gas en el mercado regulado se recalculan cada tres meses en función del precio acumulado. Por ejemplo, si la cotización real exige una subida del 45%, la intervención del Gobierno establece un tope del 15% para el usuario final.

Javier, ingeniero: "Tu compañía eléctrica va a aplazar la subida del 30%, pero luego tu factura subirá con un 3% de intereses"

Sin embargo, Dasí aclara que eso no significa que el Gobierno esté pagando el resto: "no nos están subvencionando nada y no nos están pagando nada, solo nos están retrasando esa subida, nos la están acumulando y luego nos la van a cobrar, y además con intereses".

Inicialmente, la diferencia en la subida es asumida temporalmente por la compañía eléctrica comercializadora en el mercado regulado; con la llegada de la primavera, estas compañías empezarán a repercutir el importe aplazado en los recibos mensuales.

"Tu compañía eléctrica te va a aplazar esta subida del 30% [...] y luego cuando pasen unos meses te lo va a ir sumando a tu factura con además aproximadamente un 3% de intereses", explica Dasí.

"Si el mercado ha subido un 45%, pero tú me lo has limitado al 15% [...] tú pagabas 100 € al mes, vas a estar pagando 70 € al mes, pero esos 30 € que no estoy pagando, la compañía eléctrica te lo guarda".

El problema es que, si la cotización del gas no desciende, en el futuro próximo el usuario terminará abonando el elevado precio del mercado vigente entonces, sumado a la cuota aplazada con intereses, lo que puede disparar de repente el valor total de las facturas mensuales.

Los hogares más afectados por este aplazamiento son los más de 3 millones de familias acogidas al mercado regulado a través de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas.