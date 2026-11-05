Un fontanero, sobre el radiador que no calienta: "Coge una moneda de 5 céntimos y abre la llave hasta que deje de salir aire"

La llegada de las bajas temperaturas clásicas del invierno suele pillar por sorpresa a los sistemas de climatización domésticos en España.

Encender la caldera tras meses de inactividad a menudo se traduce en ruidos extraños, cuartos templados que no terminan de calentar y un consumo energético disparado en la factura mensual.

Frente a estos fallos habituales de inicio de temporada, el divulgador técnico Raúl, al frente de la cuenta Bioclima Raúl, ha compartido una guía práctica para poner a punto la instalación sin necesidad de recurrir al servicio de asistencia técnica.

"Te voy a hacer ahorrar 100 euros este invierno", promete el experto, advirtiendo que para optimizar el rendimiento "te voy a traer 3 tips que puedes hacer a nivel particular", señala en un vídeo de TikTok.

El primer síntoma que delata un mal funcionamiento es la temperatura irregular en los emisores térmicos.

Según explica el especialista, "si este radiador noto que la zona de arriba está templada o está fría es porque tiene aire".

Resolverlo no exige herramientas complejas. Raúl detalla que "en una de las zonas superiores del radiador tengo una pequeña llave que con un destornillador plano o una moneda de 5 céntimos la abro".

Al girar la hendidura, la bolsa acumulada escapa hacia el exterior: "Vamos a notar que sale aire; una vez que sale agua, ese radiador estará purgado, simplemente cierro y ya tendría este radiador sin aire".

Esta operación casera tiene un impacto directo en el corazón del circuito, un detalle que muchos usuarios pasan por alto y que termina bloqueando el sistema.

"Una vez que hemos quitado este aire va a bajar la presión de nuestra caldera", advierte el técnico.

Para evitar averías por falta de caudal, el usuario debe acudir al panel principal: "Vamos a ver que hay aquí un manómetro y tiene que estar siempre comprendida la presión entre 1,5 y 2 bares".

El rellenado depende del fabricante. En algunos aparatos encontraremos "un tornillo de cabeza plana donde le vamos a dar vueltas y vamos a ver que la presión de nuestro reloj empieza a subir; cerramos y la presión de nuestra caldera será óptima".

En otros modelos el mecanismo cambia: "Tenemos esta palomilla, giramos hacia la izquierda media vuelta, vamos a ver que sube la presión a 1,5 bares, damos otra segunda vuelta al revés y ya tenemos la presión establecida".

El último escenario responde a esos casos desesperantes donde el dispositivo permanece completamente helado pese a que la caldera funciona a pleno rendimiento.

"Si tenemos una llave termostática y vemos que el radiador no calienta de ninguna de las maneras, es porque esta llave termostática puede estar bloqueada", asegura.

Un radiador. EE

La reparación exige retirar el cabezal selector: "Simplemente desenroscamos esta tuerca con la mano o nos podemos ayudar de unos alicates o mordazas; la dejamos siempre en la posición 5 para que no nos cueste luego enroscarla".

Al retirarlo queda a la vista un pequeño vástago metálico: "Nos vamos a encontrar un émbolo; nos ayudamos de los alicates y lo que tenemos que hacer es pulsarlo, de esta manera lo estamos desbloqueando".

Para garantizar su durabilidad durante los meses de frío, el profesional añade un último consejo.

"También podemos echarle un poquito de 3 en 1 para que nos aguante toda la campaña del invierno", concluye el experto.