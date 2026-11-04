¿Buscas una tele prémium para ver películas, fútbol o jugar a la consola estas Navidades? TCL propone tres televisores con tecnología SQD-Mini LED de 55, 65 y 98 pulgadas con ofertas en El Corte Inglés durante noviembre

Qué televisor elegir según tu salón: de las 55 pulgadas para el día a día a las 98 para tener un cine en casa

Comprar un televisor en Black Friday puede parecer sencillo: comparar pulgadas, buscar el mayor descuento y elegir el precio más bajo.

Sin embargo, hay una pregunta más importante antes de pasar por caja: ¿qué calidad de imagen vas a disfrutar cada día en tu salón?

TCL plantea tres respuestas con su gama de televisores con tecnología de retroiluminación SQD-Mini LED, una de las apuestas prémium de su catálogo.

La diferencia está en el tipo de experiencia que busca cada uno y en el espacio del que se dispone.

Tele TCL. Cedida

TCL 55C7L: 55 pulgadas

Ideal para: salones medianos, televisión diaria, deporte y videojuegos.

El TCL 55C7L es la opción para quienes quieren dar un salto de calidad sin llenar el salón con una pantalla enorme.

Sus 55 pulgadas permiten disfrutar de películas, series y retransmisiones deportivas en un formato que encaja en muchas viviendas.

La nueva tecnología de retroiluminación SQD-Mini LED puede adaptar la iluminación a las distintas partes de la imagen para mostrar escenas oscuras y puntos brillantes con mayor precisión que un sistema de iluminación convencional.

Comparación de los mini LED de TCL. Cedida

Es una ventaja al ver el partido del domingo con la luz entrando por la ventana, cuando el brillo y el tratamiento antirreflejos ayudan a mantener la imagen visible, o al seguir una carrera de Fórmula 1, donde la fluidez resulta fundamental.

Además, gracias a sus componentes inorgánicos, la tecnología Mini LED ofrece total tranquilidad frente al riesgo de retenciones o burn-in, incluso tras horas de juego o retransmisiones con elementos fijos

El panel ofrece una frecuencia nativa de 144 Hz, mientras que las funciones específicas para videojuegos permiten alcanzar hasta 288 Hz.

También es una alternativa para quienes ya están pensando en la consola que llegará por Navidad o Reyes.

Y hay otro detalle que conviene valorar: el sonido. La colaboración con Bang & Olufsen busca ofrecer voces claras y bandas sonoras con cuerpo, mientras que Dolby Atmos amplía la sensación de espacio del audio sin depender necesariamente de una barra externa.

TCL 65C8L: cine en casa

Ideal para:quienes priorizan películas, series y contenidos HDR.

Si el salón se convierte en el centro de las sesiones de cine del fin de semana, el TCL 65C8L es el modelo que merece atención.

Sus 65 pulgadas —que integran un avanzado panel WHVA 2.0 Ultra— ofrecen una superficie de imagen mayor que la del C7L de 55 pulgadas, mientras que su tecnología de retroiluminación está orientada a mejorar el contraste y la representación de las escenas más complejas.

Los nuevos televisores también ofrecen gran calidad para jugar a videojuegos. Cedida

La clave vuelve a estar en la combinación entre panel y retroiluminación.

El diseño de marcos reducidos también contribuye a que la pantalla gane protagonismo en la estancia.

Y, como en el resto de la selección, el sonido forma parte de la experiencia: el sistema certificado por Bang & Olufsen y la compatibilidad con Dolby Atmos permiten disfrutar de películas y series sin que el audio quede relegado a un segundo plano.

TCL 98C7L: 98 pulgadas

Ideal para: salones amplios y amantes de las pantallas de gran formato.

Hay quien quiere renovar el televisor y quien quiere cambiar por completo la forma de disfrutar del entretenimiento en casa.

Para el segundo grupo está el TCL 98C7L, una pantalla de 98 pulgadas que lleva el formato de cine al salón.

Su principal atractivo es evidente: el tamaño. Una diagonal de este tipo permite sumergirse en las películas, seguir el deporte con una sensación de mayor proximidad y disfrutar de los videojuegos en un formato difícil de igualar con un televisor convencional.

La tecnología SQD-Mini LED puede adaptar la iluminación a las distintas partes de la imagen. Cedida

Pero una pantalla gigante necesita algo más que pulgadas. El modelo cuenta con más de 2.000 zonas de iluminación independientes para ajustar la luz en diferentes partes de la imagen.

Esa gestión contribuye a reproducir escenas oscuras y elementos luminosos con mayor precisión.

Su frecuencia nativa de 144 Hz también resulta relevante para los movimientos rápidos del deporte y los videojuegos.

El sonido vuelve a ser parte de la propuesta. La colaboración con Bang & Olufsen y Dolby Atmos busca que las bandas sonoras, los comentarios deportivos y los efectos acompañen a una imagen de gran formato.

Además, la función Beosonic permite ajustar el sonido de forma sencilla, sin tener que navegar por menús complicados.

Todos estos modelos integran el ecosistema Google TV con asistente por voz e inteligencia de Gemini para facilitar la búsqueda conversacional de contenidos y recomendaciones personalizadas.

Ofertas en El Corte Inglés

Las promociones se distribuyen en tres periodos de noviembre:

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la decisión no consiste solo en aprovechar un descuento, sino en elegir una pantalla que encaje con el salón y con la forma de disfrutar del entretenimiento en casa.

Desde las 55 pulgadas del C7L hasta las 98 del modelo de gran formato, la gama de televisores SQD-Mini LED de TCL ofrece tres maneras de llevar una experiencia prémium al hogar.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con TCL.